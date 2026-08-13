Rivadavia prepara una gran fiesta por el Día del Niño: todo lo que tenés que saber para participar

La celebración será el sábado 22 de agosto desde las 15 en Cepas Sanjuaninas. Habrá chocolate, actividades recreativas, shows en vivo y sorpresas para los más chicos.

Rivadavia se prepara para celebrar el Día del Niño con una propuesta pensada para disfrutar en familia. La Municipalidad organizó una gran fiesta para el próximo sábado 22 de agosto, con entrada libre y gratuita, que reunirá juegos, espectáculos, premios y distintas actividades para los más pequeños.

El encuentro comenzará a las 15 horas en Cepas Sanjuaninas y estará abierto a toda la comunidad. La propuesta apunta a que chicos y grandes puedan compartir una tarde diferente, con entretenimiento y numerosas sorpresas.

Juegos, chocolate y espectáculos para toda la familia Durante la jornada habrá juegos, actividades recreativas, chocolate, premios y espectáculos en vivo, en una celebración que tendrá a los niños como principales protagonistas.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias del departamento, con una propuesta accesible y gratuita para que puedan disfrutar juntos de la jornada.

La invitación alcanza no solo a padres y madres, sino también a abuelos, hermanos, tíos y amigos, con la intención de que la celebración se convierta en una oportunidad para compartir y crear recuerdos en familia.