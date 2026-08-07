    • 7 de agosto de 2026 - 19:13

    Rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

    Rivadavia completó las cinco cabinas inteligentes comprometidas a fines de 2025, consolidando un proyecto pensado para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes utilizan el transporte público.

    894a6f3e-12e2-4f7a-b930-c4e7be638cc7
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    a gestión del intendente Sergio Miodowsky concretó una de las iniciativas más innovadoras en infraestructura urbana de la provincia y del país. Con la habilitación de la nueva cabina ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco paradas de colectivos inteligentes comprometidas a fines de 2025, un proyecto destinado a mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios del transporte público.

    Leé además

    El robo a una empresa estaría vinculado con el robo a la joyería y al familia Bonanno.

    Robaron en una empresa de instalaciones eléctricas en Rivadavia y sospechan que serían los mismos menores de la joyería de Capital
    La computadora y el cuchillo que utilizó Molina. 

    "Busqué en Internet cuántos años me darían si te mato": condenaron a un hombre por amenazar de muerte a su pareja

    Ubicaciones estratégicas de las paradas inteligentes

    La elección de cada punto respondió a un análisis detallado de circulación y demanda de pasajeros, priorizando zonas de alta concurrencia como instituciones educativas, centros de salud y espacios públicos. De este modo, las cinco estructuras ya se encuentran en funcionamiento:

    • Hospital Marcial Quiroga
    • Plaza Madre Universal
    • Avenida Libertador y Calívar
    • Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)
    • Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

    Características y tecnología de las modernas estructuras

    Las paradas están diseñadas para ofrecer un espacio de espera confortable durante todo el año, adaptándose tanto a las altas temperaturas del verano como al frío del invierno. Entre su equipamiento destacan:

    Sistema de climatización: Tecnología frío/calor.

    Seguridad y confort: Vidrios blindex y puertas corredizas.

    Mobiliario y tecnología: Bancos para la espera y televisores de 32 pulgadas.

    Con esta última inauguración, la gestión municipal consolida un proyecto sin precedentes que posiciona a Rivadavia a la vanguardia nacional en materia de modernización del mobiliario urbano y optimización de los servicios públicos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robo en Rivadavia. IMAGEN ILUSTRATIVA CREADA CON IA.

    Rivadavia: desvalijaron la casa de un arquitecto que estaba de viaje en España, hay un detenido

    Avanzan las obras en el Barrio Del Bono Green, de Rivadavia.

    Avance de obra en Rivadavia: calculan que en 45 días termina la remodelación del Barrio Del Bono Green

    Violento asalto en Rivadavia. Todo quedó registado.

    Violento robo en un local de ropa: dos delincuentes amenazaron al empleado y todo quedó filmado

    En uno de los allanamientos encontraron 100 dosis de cocaína.

    Cayó un búnker de cocaína en Rivadavia: allanaban por amenazas y encontraron más de 150 dosis de droga