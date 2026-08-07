Rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

a gestión del intendente Sergio Miodowsky concretó una de las iniciativas más innovadoras en infraestructura urbana de la provincia y del país. Con la habilitación de la nueva cabina ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco paradas de colectivos inteligentes comprometidas a fines de 2025, un proyecto destinado a mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios del transporte público.
Ubicaciones estratégicas de las paradas inteligentes
La elección de cada punto respondió a un análisis detallado de circulación y demanda de pasajeros, priorizando zonas de alta concurrencia como instituciones educativas, centros de salud y espacios públicos. De este modo, las cinco estructuras ya se encuentran en funcionamiento:
- Hospital Marcial Quiroga
- Plaza Madre Universal
- Avenida Libertador y Calívar
- Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo)
- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Características y tecnología de las modernas estructuras
Las paradas están diseñadas para ofrecer un espacio de espera confortable durante todo el año, adaptándose tanto a las altas temperaturas del verano como al frío del invierno. Entre su equipamiento destacan:
Sistema de climatización: Tecnología frío/calor.
Seguridad y confort: Vidrios blindex y puertas corredizas.
Mobiliario y tecnología: Bancos para la espera y televisores de 32 pulgadas.
Con esta última inauguración, la gestión municipal consolida un proyecto sin precedentes que posiciona a Rivadavia a la vanguardia nacional en materia de modernización del mobiliario urbano y optimización de los servicios públicos.