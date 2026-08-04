Rivadavia: desvalijaron la casa de un arquitecto que estaba de viaje en España, hay un detenido

En la madrugada de este martes, delincuentes ingresaron a la casa de un arquitecto, situada en barrio Porres, en Rivadavia. Aprovechando su ausencia, ya que se encontraba de viaje en España, los ladrones desvaljaron su casa y prepararon un inmenso botín para escapar. Sin embargo, el robo fue frustrado por la misma víctima, quien avisó a sus vecinos de lo que estaba pasando cuando le soltó la alarma en su celular.
Los vecinos dieron aviso a la Policía. Inmediatamente personal uniformado llegó al lugar y, en una persecución, atrapó a uno de ellos. Se trata de Franco Algañaraz, según indicaron fuentes del caso a DIARIO DE CUYO. El mismo quedó alojado en la Comisaría 28va y a disposición de la UFI Flagrancia. Puede ser imputado por los delitos de robo triplemente agravado por ser por escalamiento, por efracción, y por ser poblado y en banda.
Según la investigación, que es incipiente, los delincuentes habrían ingresado sobre las 3 de la madrugada de este martes. Lo habrían hecho por el fondo de la casa, de grandes dimensiones. Hasta el momento no se sabe el perjuicio total del robo, debido a que la víctima, de apellido Felman, no está en la provincia y no se tiene precisión si se llevaron dinero o diversos efectos o electrodomésticos.
El único detenido, Algañaraz, fue atrapado con una notebook. En tanto, los policías encontraron en el fondo de la casa una gran cantidad de ropa preparada para ser sacada utilizando una escalera. Se cree que hay prófugos en la causa y el relevamiento de cámaras de seguridad en la vivienda y alrededores, sumado a otros elementos de prueba, será clave para establecer su paradero.