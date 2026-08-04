Rivadavia: desvalijaron la casa de un arquitecto que estaba de viaje en España, hay un detenido

El robo fue frustrado por la misma víctima que llamó a sus vecinos para que concurrieran a su casa de Rivadavia cuando le saltó la alarma en su celular.

En la madrugada de este martes, delincuentes ingresaron a la casa de un arquitecto, situada en barrio Porres, en Rivadavia. Aprovechando su ausencia, ya que se encontraba de viaje en España, los ladrones desvaljaron su casa y prepararon un inmenso botín para escapar. Sin embargo, el robo fue frustrado por la misma víctima, quien avisó a sus vecinos de lo que estaba pasando cuando le soltó la alarma en su celular.

Los vecinos dieron aviso a la Policía. Inmediatamente personal uniformado llegó al lugar y, en una persecución, atrapó a uno de ellos. Se trata de Franco Algañaraz, según indicaron fuentes del caso a DIARIO DE CUYO. El mismo quedó alojado en la Comisaría 28va y a disposición de la UFI Flagrancia. Puede ser imputado por los delitos de robo triplemente agravado por ser por escalamiento, por efracción, y por ser poblado y en banda.

Según la investigación, que es incipiente, los delincuentes habrían ingresado sobre las 3 de la madrugada de este martes. Lo habrían hecho por el fondo de la casa, de grandes dimensiones. Hasta el momento no se sabe el perjuicio total del robo, debido a que la víctima, de apellido Felman, no está en la provincia y no se tiene precisión si se llevaron dinero o diversos efectos o electrodomésticos.