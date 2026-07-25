    • 25 de julio de 2026 - 20:06

    Un corte de luz afectó a vecinos de Chimbas y Rivadavia: hubo una falla en una estación transformadora

    La interrupción del servicio eléctrico se registró este viernes por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Personal técnico trabaja para restablecer el suministro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vecinos de Chimbas y Rivadavia se vieron afectados este 25 de julio por un corte de energía eléctrica originado por una falla en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según informó la empresa distribuidora del servicio.

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    De acuerdo con el comunicado oficial, la interrupción se produjo como consecuencia de un inconveniente técnico en esa instalación, lo que dejó sin suministro a distintos sectores de ambos departamentos.

    Desde la empresa indicaron que cuadrillas técnicas trabajan en el lugar para reparar la falla y restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Además, señalaron que se informará oficialmente cuando el suministro haya sido normalizado.

    Mientras se desarrollan las tareas, la distribuidora recomendó a los usuarios realizar sus gestiones a través de la Oficina Virtual y recordó que quienes necesiten efectuar reclamos o denunciar inconvenientes pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-666-3637.

    Hasta el momento no se informó un horario estimado para la restitución total del servicio.

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