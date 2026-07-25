La Run Kids reunió a más de 700 chicos y llenó de color la previa de la Maratón

La Run Kids 2026 reunió a más de 700 niños de hasta 11 años y convirtió los alrededores del Teatro del Bicentenario en una verdadera fiesta familiar. La actividad se realizó como antesala de la Maratón Internacional de San Juan y promovió la recreación, el compañerismo, los hábitos saludables y el cuidado ambiental.

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La propuesta fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, junto con el Gobierno provincial y Aventur Pro. Desde temprano, cientos de familias acompañaron a los participantes en los distintos recorridos preparados para que los más pequeños pudieran acercarse al running en un ambiente recreativo y seguro.

La Plaza del Teatro del Bicentenario funcionó como epicentro de la jornada. Allí se concentraron los niños antes de participar de las pruebas y se desarrollaron las actividades destinadas a promover el movimiento, la integración y el disfrute en familia.

Más allá de los resultados, la propuesta buscó que cada participante pudiera vivir su primera experiencia dentro de una carrera y reconocer el deporte como una actividad vinculada con el bienestar, la diversión y el encuentro con otros chicos.

Durante la jornada se trabajaron valores como el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo , mientras padres, madres y familiares acompañaron cada largada y recibieron a los pequeños corredores al llegar a la meta.

Los pequeños corredores iniciaron las pruebas acompañados por el aliento de cientos de familiares en los alrededores del Teatro del Bicentenario.

Niños de hasta 11 años participaron de los recorridos preparados para acercarlos al deporte desde una experiencia recreativa y saludable.

Una carrera con conciencia ambiental

La Run Kids también incorporó una campaña destinada a enseñarles a los niños la importancia del reciclaje y del cuidado del ambiente.

La iniciativa propuso entregar cinco tapitas plásticas para reciclar a cambio de un cuellito deportivo. La actividad tuvo una importante participación y permitió que las familias sumaran una acción ambiental concreta dentro de la jornada.

De esta manera, la competencia no solamente promovió la actividad física, sino que también buscó generar conciencia sobre la posibilidad de reutilizar materiales y adoptar pequeños hábitos cotidianos para reducir residuos.

La Maratón Internacional también tendrá música y danza

La jornada infantil formó parte de la programación oficial de la Maratón Internacional de San Juan, que contará con intervenciones culturales organizadas por la Municipalidad de la Ciudad durante el recorrido.

En Urquiza y avenida Libertador estará presente el Taller de Percusión. En el corpóreo de la Plaza 25 de Mayo participarán los talleres de Tango y Folklore, mientras que en Salta y avenida Central se presentarán los talleres de Español y Árabe.

Las intervenciones fueron pensadas para acompañar a los competidores, generar puntos de aliento y transformar el circuito en una celebración que reúna al deporte con la cultura y la identidad sanjuanina.

El éxito de la Run Kids dejó así el primer gran clima de fiesta antes de la competencia principal. Con una convocatoria récord, la actividad demostró que la Maratón Internacional también puede ser un espacio para que los chicos tengan protagonismo y comiencen a construir una relación saludable con el deporte.