Educación digital en San Juan: detalles clave sobre la entrega de notebooks para estudiantes

Los netbooks destinadas a estudiantes ya arribaron a la Argentina. Se espera que en las próximas semanas puedan arribar a San Juan.

Ahora el enfoque está puesto en completar el proceso de traslado y almacenamiento seguro de los dispositivos hacia territorio sanjuanino.

El plan de inclusión digital que lleva adelante el Gobierno de San Juan dio un paso clave. En medio de las expectativas por una nueva etapa de distribución de herramientas informáticas para las escuelas de gestión estatal, la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, confirmó una noticia esperada por toda la comunidad educativa: los equipos tecnológicos destinados a los estudiantes sanjuaninos ya se encuentran en la Argentina.

De esta manera, el proceso de adquisición internacional y el arribo al territorio nacional ya es un hecho. Sin embargo, para que las computadoras comiencen a ser entregadas en los establecimientos escolares, el ministerio detalló los pasos que restan cumplir.

¿Qué falta para el inicio de la distribución en la provincia? Si bien las netbooks ya pisaron suelo argentino, el operativo logístico demanda una serie de fases administrativas antes de llegar a las aulas: