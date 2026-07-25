Exitosa tercera edición de la Noche de las Fábricas, donde se puso en valor la cerveza artesanal de San Juan

Este viernes 24 de julio el Chalet Cantoni Casa Cultural fue el escenario elegido para la tercera edición de la Noche de las Fábricas , un evento que busca poner en valor y visibilizar la fabricación de cerveza artesanal en San Juan. Con 15 emprendimientos presentes, el evento contó con un gran marco de público, que acompañó la propuesta desde primera hora de la tarde.

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Con entrada libre y gratuita, la propuesta inició a las 18 horas y se extendió hasta entrada la medianoche. A medida que fueron pasando las horas, el marco de público fue mayor. Grupos de amigos y familias se hicieron presentes para acompañar los emprendimientos locales.

Con un sector cubierto para evitar el ingreso del frío, los presentes no solo disfrutaron de una amplia variedad de cervezas, sino también de nuevos lanzamientos que fueron presentadas por las cervecerías en el evento. Ancestral, Donata del Desierto, Umbral, Cumbre, Angualasto, Strato, Oluja, Cuyo Cervecería, Sholken, Monos Sabios, Valle de Cóndores, Oasis, Mann, Mandrake, Aukan y Alina fueron las fábricas que acompañaron la actual edición.

La velada estuvo acompañada por Somos Nosotros, la banda sanjuanina que realizó un recorrido por los hits del rock de los 90 y 2000, ideal para el público presente. También estuvo presente DJ Agus Sotelo, quien aportó el clima festivo acompañando el paso de las horas con buena música.

Cabe recordar que la propuesta es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Estuvieron acompañando Jorge Castañares, secretario de Turismo de la provincia, como también las autoridades del Chalet Cantoni.

Las degustaciones de cerveza artesanal, una propuesta que despertó el interés de los sanjuaninos

Durante el evento las degustaciones dirigidas por los propios elaboradores fueron uno de los principales atractivos. La primera de ellas, prevista para las 19:30, contó con la presencia de cuatro fábricas que acercaron a los presentes opciones ideales para el invierno.

Cervezas negras, con cuerpo, con presencia de café, chocolate y caramelo, fueron algunas de las alternativas que se degustaron durante la primera de las catas, que contó con la presencia de Donata, Ancestral, Sholken y Cuyo.

La cata no solo consistía en degustar la cerveza, sino también en comprender su proceso de elaboración, las particularidades de cada bebida, lo que marcaba el diferencial y cómo la conjugación de ingredientes y confiar en el proceso puede decantar en una cerveza de calidad nacional, al punto de ganar premios en distintos concursos de cerveza artesanal. Bebidas con 24 meses de maduración, alrededor de 10 grados de alcohol y de sabores intensos fueron parte de la primera cata.

La Noche de las Fábricas, una vidriera para la producción sanjuanina

Además de convertirse en una propuesta para disfrutar en familia, La Noche de las Fábricas volvió a posicionarse como una vidriera para los emprendimientos y empresas de San Juan. La iniciativa permitió que los elaboradores de cerveza artesanal exhibieran sus variedades, ampliaran su llegada al público y generaran nuevas oportunidades de contacto.

La actividad también puso en valor el potencial de la industria local al combinar producción, turismo y entretenimiento, con el objetivo de acercar a la comunidad al trabajo que realizan las fábricas de la provincia.