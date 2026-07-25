Entre tangos y folclore, la doble cita que propone el Coro Arturo Beruti antes de viajar a Colombia

El Coro Arturo Beruti continúa con el ciclo de conciertos especiales que programaron para este año de cara a lo que será la presentación en Colombia, en el marco de un festival internacional de gran importancia. Con el objetivo de reunir fondos para costear el viaje es que se están llevando a cabo distintas presentaciones, dos de las cuales tendrán cita en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

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La formación coral local será parte del Festival Internacional de Coros Corearte Colombia 2026 se realizará del 8 al 13 de septiembre de 2026. María Elina Mayorga, la directora coral, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que tienen previsto realizar varios conciertos en distintos escenarios como también participar en el concierto de clausura del festival. Además, ella estará brindando conferencias sobre la proyección internacional del Beruti y la actividad coral en Argentina y San Juan.

“Estamos preparando un repertorio amplio para llevar a Colombia, entonces estamos distribuyéndolo en distintos conciertos para que la gente no escuche siempre lo mismo. Hay una parte de música clásica y una de música popular”, precisó Mayorga.

La primera presentación será el jueves 30 de julio y tendrá como protagonista al tango. “Tramas del Aire” es el nombre del concierto que se estará ejecutando de manera conjunta entre las voces del coro y los músicos del Cuarteto Tango San Juan.

“El propio nombre sugiere los hilos del sonido, de la melodía del coro y del grupo de tango que se entrelaza y forman una trama”, comentó la directora coral. Más que un concierto, Tramas al Aire propone una experiencia artística que celebra la diversidad de las expresiones musicales y la riqueza del trabajo colectivo. Tradición e innovación conviven en un mismo escenario para ofrecer un espectáculo sensible, emotivo y de gran calidad interpretativa.

Por su parte, la segunda invitación del coro es para el martes 4 de agosto, donde el folclore copará la escena. “Travesía sonora” se llama la propuesta que contará en esta oportunidad con el acompañamiento musical de Rolando García Gómez.

Sobre este concierto, Mayorga explicó que se busca invitar a los presentes a una especie de viaje a través de distintas culturas, que se verá reflejado en el repertorio coral y musical. De esta manera se propone un recorrido por diferentes paisajes sonoros, a través de la riqueza expresiva de las voces y el acompañamiento de la guitarra.

Ambos conciertos comenzarán a las 21:00 horas y las entradas ya están disponibles a $15.000 en TuEntrada. También se pueden adquirir por las boleterías del teatro de lunes a sábado de 9:30 a 14 horas, donde los sanjuaninos pueden acceder a distintos descuentos y beneficios como 20% de descuento comprando hasta 72 horas antes del evento; 50% para jóvenes de 13 a 24 años (presentando DNI) y 20% de descuento para jubilados presentando DNI y carnet de PAMI.

Cabe destacar que todo lo que se reúna de la venta de entradas se destinará para cubrir los costos del viaje del coro.

La generosidad de la comunidad artística sanjuanina, un gesto que se valora dentro del Coro Arturo Beruti

Tras recibir la invitación para ser parte del festival en Colombia, la formación coral comenzó a diagramar el ciclo de conciertos con el objetivo de recaudar fondos. El primero de ellos fue el 1° de julio en el Teatro Sarmiento con el Balet San Juan Nuestro Tiempo. Luego le dará continuidad con la doble cita en el Teatro del Bicentenario y culminarán el 4 de septiembre con un concierto en el Sirio Libanes.

Hacer que todo fuera posible fue gracias a la voluntad de los coristas y a la generosidad de la comunidad artística local que, sin pedir nada a cambio, se sumó a colaborar con la causa.

“Todos los artistas que nos acompañaron y que lo harán en los conciertos futuros participan de forma gratuita, se suman solidariamente para ayudar al coro. Todo se hace con mucho esfuerzo, pero no obstante somos privilegiados, por así decirlo, porque nuestros colegas aceptaron de manera generosa sumarse a esta propuesta y poder hacer algo compartido”, destacó la directora del coro.

El apoyo y auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, también es de importancia para la formación coral que está viviendo los últimos eventos antes de viajar a Colombia a representar a la provincia con sus mejores voces.