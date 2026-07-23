    • 23 de julio de 2026 - 16:03

    Qué hay para ver en Netflix: "Los Creyentes", el nuevo thriller español de 107 minutos

    Un padre y una hija duelan la muerte de la madre de la familia. Sin embargo, actitudes sospechosas convierten lo que parecía un deceso natural en asesinato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    José Coronado lidera la nueva película de Netflix, un atrapante thriller. La producción de misterio se construye a base de una sólida tensión psicológica en una historia donde nadie parece decir toda la verdad y una hija desconfía de su propio padre.

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    “Los creyentes” es un thriller dirigido por Roger Gual que se estrena este viernes a la medianoche y reúne nuevamente a Coronado con el género que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos del suspenso español.

    Esta noche en Netflix el nuevo thriller espa&ntilde;ol con Jos&eacute; Coronado: "Los Creyentes"

    Esta noche en Netflix el nuevo thriller español con José Coronado: "Los Creyentes"

    El guion fue escrito por Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de exitosas ficciones españolas como "Élite". El rodaje se realizó en distintas locaciones de Asturias, Madrid y Berlín, aportando una atmósfera oscura que acompaña el desarrollo de la historia.

    “Los creyentes”, una trama de desconfianza y muerte

    La historia sigue a Ruth, una mujer de 30 años que regresa a su pueblo natal tras la inesperada muerte de su madre. Allí vuelve a encontrarse con su padre, Martín, un hombre solitario cuya personalidad cambió por completo desde que se jubiló.

    Cada vez más obsesionado con teorías conspirativas y con un comportamiento impredecible, Martín despierta las sospechas de su hija. A medida que ambos conviven bajo el mismo techo, Ruth comienza a preguntarse si la muerte de su madre realmente fue un accidente o si su propio padre esconde un oscuro secreto.

    Con esa premisa, la película construye un relato cargado de incertidumbre, donde las dudas crecen escena tras escena y la amenaza parece estar dentro de la propia familia.

    José Coronado vuelve al thriller

    Tras protagonizar títulos como “El inocente”, “La chica de nieve”, “Entrevías” y “Legado”, José Coronado regresa a Netflix con un personaje marcado por el aislamiento, el dolor y la paranoia.

    Lejos de interpretar a un villano tradicional, el actor da vida a un hombre complejo, cuya actitud mantiene al espectador cuestionando constantemente cuáles son sus verdaderas intenciones.

    El elenco de "Los creyentes"

    La película está protagonizada por:

    • José Coronado
    • Stéphanie Magnin
    • Alberto Olmo
    • Fanny Gautier
    • Mabel del Pozo
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