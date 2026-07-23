Wanda Nara lanzó "Academia Wanda", un curso online para enseñar cómo alcanzar la independencia económica

Wanda Nara anunció el lanzamiento de "Academia Wanda" , un curso online con el que busca compartir las estrategias que, según afirmó, le permitieron desarrollar su marca personal y alcanzar la independencia económica. La propuesta está dirigida principalmente a mujeres interesadas en emprender y fortalecer su autoestima, y tendrá un costo de 100.000 pesos o 67 dólares .

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La empresaria presentó el proyecto a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que la iniciativa es el resultado de varios años de trabajo y que reúne experiencias personales y profesionales que considera clave para alcanzar objetivos laborales y financieros.

Durante la presentación, Wanda Nara sostuvo que el contenido apunta a brindar herramientas para que los participantes puedan crear sus propios proyectos, desarrollar una marca personal y ganar autonomía.

Según explicó, el programa busca ayudar a quienes desean iniciar un emprendimiento o potenciar uno ya existente, además de fortalecer la confianza en sí mismos para tomar decisiones y avanzar hacia la independencia económica.

La conductora aseguró que gran parte del material está basado en situaciones que atravesó a lo largo de su carrera y en las enseñanzas que obtuvo de esas experiencias.

Diez módulos con acceso online

La capacitación estará compuesta por diez módulos, narrados por la propia Wanda Nara. La empresaria indicó que revisó el contenido en varias oportunidades antes del lanzamiento para perfeccionar la propuesta y adaptarla a la experiencia de quienes la realicen.

Además, afirmó que el curso aborda dudas y dificultades frecuentes entre quienes buscan emprender o crecer profesionalmente, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para enfrentar esos desafíos.

Cuánto cuesta "Academia Wanda"

El acceso a "Academia Wanda" tendrá un pago único de 100.000 pesos argentinos, aunque también estará disponible para usuarios del exterior por 67 dólares.

En el cierre de la presentación, Wanda Nara aseguró que el proyecto demandó un largo proceso de preparación y expresó su expectativa de que quienes completen la capacitación encuentren recursos que les permitan impulsar sus propios proyectos y fortalecer su desarrollo personal y profesional.