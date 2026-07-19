    • 19 de julio de 2026 - 22:11

    Desvalijaron la casa de Wanda Nara en pleno partido de la Selección Argentina

    Mientras se disputaba la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Wanda Nara sufrió un violento asalto en su casa de Italia.

    Wanda Nara.&nbsp;

    Wanda Nara. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la propiedad se encontraban sus hijos junto a su madre, Nora Colosimo, y personal de la vivienda, quienes vivieron momentos de extrema tensión.

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    La conductora, que se encontraba en el MetLife Stadium de Nueva Jersey cumpliendo compromisos comerciales con una marca y acompañada por su hermana Zaira Nara, debió abandonar la tribuna de manera urgente antes de que finalizara la premiación tras recibir el desesperado llamado desde Europa.

    "Mis hijos están bien": el desesperado descargo de Wanda Nara en las redes

    La empresaria no tardó en volcarse a su cuenta oficial de Instagram para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de los menores, pero no ocultó la gravedad de la situación.

    "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", relató en sus historias con una placa negra.

    Más tarde, en declaraciones con medios de espectáculos, Wanda confirmó que los delincuentes ingresaron armados y que su madre atinó a proteger a los chicos: "Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están muy asustados porque vieron a los ladrones".

    Operativo de urgencia con Maxi López para regresar a Europa

    Además de los objetos de valor robados de su habitación, la mayor preocupación de la modelo y conductora radica en que los asaltantes se llevaron bolsos con documentación vital de todos los integrantes de la familia.

    Debido a esto, Maxi López —padre de sus tres hijos varones y quien también estaba en el estadio cubriendo la final para la televisión— se puso a disposición de inmediato. "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron", concluyó angustiada, iniciando una carrera contra el reloj para reencontrarse con sus hijos en

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