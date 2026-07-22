Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Tras manifestar su apoyo a Inglaterra, apostar en contra de la Selección Argentina y celebrar la consagración de España , Mía Khalifa sumó un nuevo episodio a su campaña contra el equipo nacional. La actriz de contenido para adultos apuntó esta vez contra Enzo Fernández, a quien ridiculizó a través de sus redes sociales.

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Durante el Mundial 2026, Khalifa publicó en reiteradas ocasiones mensajes críticos hacia Argentina. En la final, reiteró sus comentarios negativos y sostuvo que había apostado un millón de dólares a favor de España. Además, utilizó expresiones como “VARgentina” para sugerir supuestos beneficios arbitrales para el conjunto dirigido por Lionel Messi.

La polémica se intensificó cuando Rosalía compartió un video de TikTok publicado por Khalifa, donde la influencer celebraba la victoria española con la frase “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, acompañada por la canción La Perla. En ese contexto, el término “perla” se emplea para describir a alguien problemático o poco fiable. La letra del fragmento seleccionado decía: “La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Ante la reacción del público argentino, Rosalía pidió disculpas y aclaró que solo compartió el video porque utilizaba su canción, manifestando su aprecio por Argentina. Khalifa, en cambio, persistió en su postura y centró sus críticas en Enzo Fernández. En X (antes Twitter), publicó dos imágenes del futbolista: una realizando el gesto del Topo Gigio tras el gol contra Inglaterra en semifinales, y otra recibiendo la tarjeta roja que lo expulsó en la final frente a España por una falta sobre Pau Cubarsí.

La actitud de Khalifa generó respuestas de hinchas argentinos, quienes la cuestionaron por su insistencia en atacar al país y al seleccionado . Entre los comentarios se leyeron frases como: “Hacerle un gol a Inglaterra, país que ocupa ilegítimamente nuestro territorio, vale por mil tarjetas rojas”; “Qué obsesión tiene con nosotros”; “¿Quién le dice que ya acabó el mundial?” y “¿Por qué estás tan obsesionada con un país que no visitaste en tu vida ni te hizo absolutamente nada?”.

Como si fuera poco, Khalifa también cobró notoriedad fuera del campo durante la final del Mundial 2026 al mostrar en redes sociales una apuesta de un millón de dólares a favor de España. La victoria del conjunto europeo sobre Argentina en Nueva Jersey le permitió obtener una ganancia cercana a los 650.000 dólares.

El episodio puso de relieve la presencia de celebridades en torno al evento deportivo. Khalifa, cuyo nombre real es Sarah Joe Chamoun, compartió en Instagram imágenes del boleto ganador y momentos de su estadía en el estadio MetLife, donde lució la camiseta de Lamine Yamal, jugador del Barcelona FC.

La apuesta se realizó a una cuota de 1,65 y se concretó tras el triunfo de España por 1-0 en tiempo suplementario. Esto le permitió cobrar 1,65 millones de dólares, descontando el monto inicial invertido.

Khalifa celebró el resultado con un mensaje en redes: “Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)”.

A lo largo del torneo, la influencer mantuvo una postura de respaldo a España y de rechazo a la Selección Argentina. En sus plataformas, explicó: “Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”. Días antes de la final, ya había manifestado su preferencia por cualquier rival del equipo sudamericano, reafirmando esta actitud en publicaciones previas al partido definitorio.

Durante la semifinal, Khalifa vistió una camiseta de España y más tarde mostró una prenda alusiva a París, como señal de su disposición a apoyar a cualquier adversario de Argentina.

En una de sus publicaciones escribió: “Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué”.