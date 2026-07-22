"Navidad en Julio", la experiencia sanjuanina que invita a vivir la magia de las Fiestas en invierno

Faltan seis meses para las fiestas de fin de año y para volver a respirar el espíritu característico de esa época del año. Sin embargo, una dupla sanjuanina decidió no esperar más y dieron origen al evento “Navidad en Julio” , una propuesta que combina todo lo que puede tener una clásica Nochebuena. Comida, brindis, regalos, y una auténtica fiesta navideña a mitad de año.

Quince fábricas de cerveza de San Juan serán parte de un evento que busca posicionar la elaboración local

La propuesta surge de Baldío , un proyecto dirigido por Peki Torres y Rami Villegas que comenzó a dar sus primeros pasos este año tras meses de reuniones y encuentro para darle forma a la gestión de “eventos felices”, como decidieron denominarlos. Con varias actividades realizadas desde abril a la fecha, “Navidad en Julio” es la primera gran apuesta de la dupla local.

“Es una cena de Navidad, con comida navideña, muchas sorpresas para quienes vayan. Uno se va a sentir en Navidad” , destacó Torres en contacto con DIARIO DE CUYO. Con el evento a la vuelta de la esquina, por estas horas se están ultimando los detalles para ofrecer una velada mágica y distinta.

La experiencia comenzará a las 22 horas con una recepción y tragos de bienvenida ofrecidos por amigos de la casa, marcas sanjuaninas que apoya el proyecto. Una hora más tarde llegará el momento de sentarse a la mesa para compartir una cena con sabores tradicionales de las fiestas, que incluirá los infaltables sándwiches de miga, el tradicional vitel toné, además de arrollado de carne, ensaladas y postre. Un detalle no menor es que la cena contará con opciones vegetarianas y también alternativas para personas celíacas.

Como sucede durante Nochebuena, minutos antes de la medianoche se llenarán las copas para proceder al brindis de Navidad, que le dará paso al momento de karaoke, que estará conducido por Lucho Linares.

Ahí no culminará todo, ya que posterior a la cena y el canto las mesas se colocarán en un costado para dar paso a la fiesta, con pista de baile, barra de bebidas y algunas novedades que la organización decidió mantener en secreto para sorprender a los presentes.

"Quedan un par de lugares para la opción cena. Nos pasa mucho que la gente saca la entrada para el post y luego quiere sumarse, porque son dos eventos diferentes", explicó Torres.

Una Navidad fuera de temporada donde no se escapa ningún detalle

El objetivo de los organizadores es que quienes asistan sientan que realmente están celebrando la Nochebuena, con todos los elementos que caracterizan esa fecha.

"Uno se va a sentir en Navidad. Hoy por suerte es accesible conseguir toda esa decoración y caracterización, así que la gente se va a encontrar con personas vestidas para la ocasión. También invitamos a quienes vayan a ponerse su mejor outfit navideño de invierno. Mucha bufanda y mucho color rojo”, destacó Peki.

Las mesas serán compartidas, buscando recrear el clima de una gran reunión familiar, mientras que la música acompañará el espíritu del encuentro en cada momento.

El dato sobre “Navidad en Julio”

El evento se realizará este viernes 24 de julio desde las 22 horas en el Salón Kawin, ubicado en Hipólito Yrigoyen 3845 este, Santa Lucía. La sugerencia de la organización es llegar temprano para poder disfrutar de todas las propuestas que se estarán ofreciendo durante la velada.

Las entradas se pueden conseguir en FanTicket.com y tendrán dos costos. La opción a cena más la fiesta tiene un valor de $45.000; mientras que la Fiesta de Navidad después de cena (00:30 horas) se encuentra en $15.000.