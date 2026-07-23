Rawson propone un viaje por las raíces de Latinoamérica con una intensa jornada de danza

La danza será protagonista en Rawson con una propuesta que va más allá del aprendizaje de pasos y coreografías. Este sábado 25 de julio, el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora será escenario de una jornada dedicada a dos expresiones que forman parte de la identidad cultural latinoamericana: la Marinera Norteña y las Danzas de Herencia Afro.

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La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Rawson junto con la Academia Sentir Sanjuanino, busca abrir un espacio de formación e intercambio para bailarines, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada en acercarse a estas manifestaciones artísticas propuestas desde el movimiento. Los encuentros de la jornada estarán a cargo de la profesora Isadora Zerbini, docente, investigadora e Intérprete de Danzas Folklóricas de Latinoamérica; y se extenderá durante toda la tarde con propuestas para distintos niveles.

Más que una sucesión de clases, la actividad busca acercar al público a manifestaciones que siguen vivas en el continente y que, a través de la música y el baile, transmiten historias, tradiciones y formas de entender la identidad colectiva.

El cronograma comenzará a las 15 horas con un taller de Marinera Norteña destinado a principiantes. Allí se trabajará sobre el ritmo, los pasos básicos, los códigos de esta danza tradicional, el manejo del pañuelo y la construcción de una primera coreografía.

Dos horas más tarde, a las 17 horas, llegará el turno de quienes ya tienen experiencia. El nivel avanzado profundizará en aspectos técnicos como el uso de la falda, el sombrero y el pañuelo, además de zapateos, faldeos y secuencias coreográficas propias de este baile.

La jornada concluirá a las 19 horas con un taller de Danzas de Herencia Afro, donde el eje estará puesto en comprender el valor cultural de estos ritmos. La propuesta incluirá el trabajo sobre técnicas corporales, la relación entre canto, percusión y movimiento, el sentido de comunidad y el significado histórico y simbólico que estas expresiones conservan en distintos países de Latinoamérica.

Las propuestas de danza están destinadas a sanjuaninos a partir de los 16 años y tendrá un costo de $50.000. Las consultas pueden realizarse a través del Área de Cultura de la Municipalidad de Rawson, al teléfono 264 608-2306, donde también se recibe la preinscripción de los interesados.

La Marinera Norteña, una danza donde todo se dice con un pañuelo

Entre las propuestas de la jornada sobresale la posibilidad de conocer la Marinera Norteña, considerada uno de los símbolos culturales más importantes del Perú.

Se trata de una danza de pareja que representa un juego de conquista. Durante el baile, el hombre corteja a la mujer con elegancia y caballerosidad, mientras ella responde con movimientos llenos de gracia y picardía. Todo ocurre sin contacto físico: el diálogo entre ambos se construye a través de las miradas, los desplazamientos y, sobre todo, del pañuelo, un elemento indispensable que acompaña cada figura de la coreografía.

Otro de sus rasgos distintivos es el zapateo, en el que los bailarines demuestran destreza y precisión mediante rápidos movimientos de pies que marcan el ritmo sobre el suelo.

Con esta propuesta, Rawson busca acercar al público no sólo una experiencia de formación artística, sino también una oportunidad para conocer de cerca parte del patrimonio cultural que identifica a Latinoamérica.