Tragedia en Rawson: quién es el conductor que atropelló, abandonó a una mujer y la condena previa que complica su situación

La investigación por la muerte de una mujer atropellada al costado este de la Ruta Nacional 40 , en Rawson, dio un paso clave con la detención del conductor que era intensamente buscado por la Justicia. Se trata de Jorge Gauna, quien quedó a disposición de la UFI Delitos Especiales luego de entregarse tras los allanamientos realizados en Villa Hipódromo.

Cayó el hombre acusado de atropellar y matar a una mujer en Rawson: se entregó tras un intenso operativo policial

Este es el auto que secuestraron por la muerte de la mujer en Ruta 40: el conductor está detenido

El caso generó una fuerte repercusión porque, según la investigación, el automovilista no se detuvo para asistir a la víctima después del impacto y abandonó el lugar. Desde entonces, fiscales y policías trabajaron para identificar el vehículo involucrado y a la persona que lo conducía.

Durante la tarde-noche del martes, los investigadores concretaron un procedimiento que permitió secuestrar un Chevrolet Corsa blanco, automóvil que sería el utilizado en el hecho. Poco después, Gauna se presentó ante los policías que estaban realizando el procedimiento y se entregó.

Ahí se supo que Gauna alquilaba el auto a su vecina para trabajar con la aplicación Uber y que antes de entregarle el vehículo, había hecho un par de arreglos para pasar desaparecibido y zafar de la investigación.

Sin embargo, el nombre del sospechoso ya figuraba en los registros judiciales. En febrero de 2026 fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual contra una menor. Esa modalidad de condena implica que no cumplía la pena en una cárcel, pero debía respetar reglas de conducta impuestas por la Justicia para conservar el beneficio de permanecer en libertad.

El auto tenía varios arreglos que mandó a hacer el conductor para zafar de la causa.

Ese antecedente podría adquirir relevancia en la nueva causa, ya que una persona con una condena condicional debe evitar la comisión de nuevos delitos durante el período fijado por la sentencia. Será la Justicia la que determine si la situación procesal de Gauna tiene consecuencias sobre aquella condena previa, además de definir su responsabilidad en la tragedia ocurrida en Rawson.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el viernes se realizaría la audiencia de control de detención y formalización, una instancia clave del proceso penal. Allí, la Fiscalía expondrá las pruebas reunidas hasta el momento, detallará la calificación legal provisoria y solicitará las medidas cautelares que considere necesarias mientras avanza la investigación.

En un comunicado oficial, la UFI Delitos Especiales confirmó el secuestro del vehículo y la aprehensión del conductor, y destacó que ambos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre los fiscales y la Policía de San Juan.

El Ministerio Público también agradeció el aporte de la comunidad, ya que la información suministrada por vecinos fue considerada de gran utilidad para orientar la investigación y avanzar en la identificación del presunto responsable.

Mientras continúan las pericias sobre el automóvil secuestrado y la recolección de nuevas evidencias, la investigación busca reconstruir con precisión cómo ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades penales del conductor detenido en una causa que conmocionó a la provincia.