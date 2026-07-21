Cayó el hombre acusado de atropellar y matar a una mujer en Rawson: se entregó tras un intenso operativo policial

Después de más de 24 horas de intensa búsqueda, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Especiales lograron detener al hombre acusado de atropellar y matar a Cintia Johana Ortega en Rawson y escapar sin asistir a la víctima. El sospechoso, identificado como Jorge Gauna, de 40 años, se entregó durante la noche de este martes luego de un amplio operativo desplegado en Villa Hipódromo.

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La captura se produjo tras varias horas de allanamientos y un operativo cerrojo en ese barrio rawsino. Según informaron fuentes judiciales, el hombre regresó a su vivienda al verse cercado por la investigación y quedó detenido.

Durante la jornada, los investigadores de la UFI Delitos Especiales realizaron distintos procedimientos en Villa Hipódromo. Los allanamientos incluyeron la vivienda del sospechoso, la casa de su madre y el domicilio de una vecina. En esos operativos también fue secuestrado el Chevrolet Corsa Classic blanco que era intensamente buscado desde la madrugada del lunes.

De acuerdo con la investigació n, el automóvil pertenece a otra persona y Gauna lo alquilaba para trabajar como chofer de Uber. Los propietarios del vehículo desconocían que el rodado había estado involucrado en un accidente fatal.

Las primeras versiones de la causa indican que el sospechoso habría devuelto el auto luego de realizar algunas reparaciones con la intención de ocultar los daños provocados por el impacto, sobre todo en el frente del mismo.

El hecho

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:40 del lunes, sobre el costado este de calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón Astroja, en Rawson.

Según la investigación, Cintia Johana Ortega caminaba en sentido norte-sur cuando fue embestida desde atrás por el automóvil.

Producto del fuerte impacto, sufrió heridas de extrema gravedad. Personal del servicio de emergencias 107 la asistió en el lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, pero ingresó sin signos vitales.

La investigación

Tras el atropello, el conductor escapó sin detenerse a auxiliar a la víctima. Los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del vehículo mediante testimonios de vecinos y otras medidas investigativas. En las primeras horas de la pesquisa, la Policía interceptó un automóvil de características similares con dos ocupantes, aunque posteriormente fueron desvinculados al no encontrarse pruebas que los relacionaran con el hecho.

Con el avance de la investigación y el aporte de testigos, incluso mediante información anónima, los pesquisas lograron identificar a Jorge Gauna como principal sospechoso.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron además que el detenido tendría antecedentes penales por un delito de índole sexual, aunque esa situación no guarda relación con la investigación por el atropello fatal.

Ahora, Gauna quedó a disposición de la UFI Delitos Especiales, que continuará con la recolección de pruebas y las pericias sobre el vehículo secuestrado para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y definir su situación procesal.