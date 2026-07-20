Tragedia en Rawson: identificaron a la mujer atropellada por un conductor que huyó y luego fue atrapado

La víctima del fatal atropello ocurrido durante la madrugada de este lunes en Rawson fue identificada como Cintia Johana Ortega . La mujer caminaba por calle General Mosconi cuando un vehículo que circulaba en su misma dirección la embistió desde atrás y escapó sin prestarle asistencia.

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El siniestro vial se produjo aproximadamente a las 5.40 , sobre el costado este de calle General Mosconi, entre calle Putaendo y callejón Astroja. La víctima avanzaba a pie en sentido norte-sur cuando fue alcanzada desde atrás por el rodado.

En una primera información difundida durante la mañana, las autoridades todavía no habían dado a conocer la identidad de la mujer y trabajaban para reconstruir las circunstancias del impacto.

Como consecuencia del impacto, Cintia Johana Ortega sufrió lesiones de extrema gravedad . Personal del servicio de emergencias médicas 107 llegó al lugar, la asistió y dispuso su traslado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Sin embargo, pese al operativo desplegado, la mujer ingresó al hospital sin signos vitales. En el procedimiento inicial intervino personal de la Comisaría 36ª, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

Tras el atropello, el conductor continuó su marcha y se dio a la fuga sin detenerse para auxiliar a la víctima. A partir de los testimonios recogidos en la zona, los investigadores lograron obtener una descripción preliminar del vehículo involucrado.

El fatal atropello ocurrió sobre calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón Astroja, en Rawson.

Dos hombres detenidos y un vehículo secuestrado

Las características señaladas por los testigos coincidirían, en principio, con las de un vehículo secuestrado por la Policía en las inmediaciones de calle 8 y Punta del Monte, también en el departamento Rawson.

Durante ese procedimiento, dos hombres quedaron detenidos y serán sometidos a las medidas procesales correspondientes. De todos modos, todavía deberán realizarse las pericias necesarias para determinar si el rodado incautado fue efectivamente el que embistió a Ortega.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis del vehículo, la incorporación de los testimonios y el relevamiento de otros elementos que permitan establecer quién conducía al momento del impacto y cómo se produjo la fuga.

La investigación es encabezada por el fiscal Iván Grassi, acompañado por el ayudante fiscal Pablo Orellano, ambos pertenecientes a la UFI Delitos Especiales.