Cáritas de la Parroquia del Valle de Rawson asiste a decenas de familias con un ropero comunitario

Ante la crisis económica y las bajas temperaturas, Cáritas habilitó un espacio de entrega de indumentaria y calzado.

La sede de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en el departamento de Rawson, transformó sus instalaciones en un ropero comunitario que busca dar respuesta inmediata a las necesidades de abrigo y calzado de cientos de vecinos.

La iniciativa surge como un paliativo directo frente a las bajas temperaturas de la temporada y el encarecimiento del costo de vida, que dificulta a muchas familias el acceso a prendas básicas de invierno.

Una mano tendida dos veces por semana El director de esta filial de Cáritas, Ariel Rodríguez, brindó detalles sobre la logística de la asistencia y explicó que la entrega de ropa y calzado se centraliza en el salón de la Parroquia del Valle, situada en la intersección de las calles Brasil y Juramento, en pleno corazón de Rawson.

"El frío se hace sentir con fuerza durante todo el invierno, por eso mantenemos la entrega de prendas de todo tipo. Ponemos especial énfasis en la ropa de abrigo y el calzado, que es lo que más nos están demandando en este momento", señaló Rodríguez.

Para garantizar una organización eficiente y equitativa, el ropero comunitario abre sus puertas dos días a la semana: los lunes y los viernes. Según explicaron desde la organización, se estableció un tope de hasta 10 prendas por persona, una medida que busca asegurar que los recursos alcancen para la mayor cantidad de familias posible.