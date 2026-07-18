Cáritas de la Parroquia del Valle de Rawson asiste a decenas de familias con un ropero comunitario

La sede de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en el departamento de Rawson, transformó sus instalaciones en un ropero comunitario que busca dar respuesta inmediata a las necesidades de abrigo y calzado de cientos de vecinos.
Ante la crisis económica y las bajas temperaturas, Cáritas habilitó un espacio de entrega de indumentaria y calzado.
La sede de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicada en el departamento de Rawson, transformó sus instalaciones en un ropero comunitario que busca dar respuesta inmediata a las necesidades de abrigo y calzado de cientos de vecinos.
La iniciativa surge como un paliativo directo frente a las bajas temperaturas de la temporada y el encarecimiento del costo de vida, que dificulta a muchas familias el acceso a prendas básicas de invierno.
El director de esta filial de Cáritas, Ariel Rodríguez, brindó detalles sobre la logística de la asistencia y explicó que la entrega de ropa y calzado se centraliza en el salón de la Parroquia del Valle, situada en la intersección de las calles Brasil y Juramento, en pleno corazón de Rawson.
"El frío se hace sentir con fuerza durante todo el invierno, por eso mantenemos la entrega de prendas de todo tipo. Ponemos especial énfasis en la ropa de abrigo y el calzado, que es lo que más nos están demandando en este momento", señaló Rodríguez.
Para garantizar una organización eficiente y equitativa, el ropero comunitario abre sus puertas dos días a la semana: los lunes y los viernes. Según explicaron desde la organización, se estableció un tope de hasta 10 prendas por persona, una medida que busca asegurar que los recursos alcancen para la mayor cantidad de familias posible.
Detrás de cada abrigo entregado hay una cadena de favores que empieza en el corazón de los propios vecinos. Desde la parroquia recalcaron que este ropero se sostiene exclusivamente gracias a las donaciones de la comunidad, por lo que agradecieron profundamente la colaboración de quienes ya han acercado su granito de arena.
Sin embargo, la demanda es constante y las autoridades parroquiales recordaron que quienes deseen colaborar con ropa de invierno (camperas, sweaters, bufandas, calzado y mantas en buen estado) pueden acercarse a la sede para sumar su donación.