    • 18 de julio de 2026 - 17:57

    Angaco: el impacto del Programa Explorer 5.0 y su batalla contra la deserción escolar de los jóvenes

    Para revertir una estadística alarmante que afecta al 75% de los alumnos secundarios, el municipio de Angaco consolida un plan de formación integral.

    En Angaco se realizó el Primer Foro para Jóvenes, destinado a estudiantes secuandarios.

    En Angaco se realizó el Primer Foro para Jóvenes, destinado a estudiantes secuandarios.

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    Por Fabiana Juarez

    Según estadísticas de hace dos años, el 75% de los estudiantes secundarios de Angaco no continuaba una carrera universitaria o terciaria, ni tampoco se capacitaba en un oficio al terminar el colegio. Para revertir esta realidad, el municipio puso en marcha el Programa Explorer 5.0 que forma y orienta a los chicos antes de su inserción laboral.

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    "Este programa nace de la firme convicción de que no hay chicos sin talentos", explicó José Castro, intendente de Angaco, al analizar el origen de la iniciativa. "Partimos de la base de que hay que trabajar a la par de ellos para que descubran ese potencial a través de una buena formación. A veces, los chicos no saben que un celular puede ser una herramienta clave de trabajo o que la actividad minera abarca desde ingenieros hasta la confección de la indumentaria que se utiliza en la cordillera. Explorer 5.0 les muestra el mundo laboral en tiempo real".

    Formación y una mirada estratégica en Angaco

    Para no interferir con la currícula formal y obligatoria de las escuelas, el municipio dispuso que las clases de Explorer 5.0 se dicten los días sábados en un horario estratégico de 11 a 13, con la participación de un capacitador profesional perteneciente a la Unión Industrial de San Juan (UISJ), garantizando que los contenidos estén alineados con las demandas actuales del sector productivo.

    Esta preparación técnica no es casual. Angaco se encuentra impulsando proyectos de gran envergadura como el Parque Industrial "Los Arrabales" y un Centro Multimodal de Carga por Ferrocarril. Estos desarrollos requerirán mano de obra calificada local en el corto y mediano plazo.

    "Las capacitaciones incluyen una muestra del mercado laboral provincial, nacional e internacional. Los chicos deben elegir qué estudiar y de qué quieren trabajar; nosotros los formamos para que sepan tomar esas decisiones. Van a saber elegir cuando conozcan las alternativas", enfatizó el jefe comunal.

    El Primer Foro de Jóvenes

    Uno de los hechos más recientes del programa fue la realización del Primer Foro de Jóvenes: Industria y Logística del Trabajo, un encuentro que reunió a más de 300 alumnos del departamento. El evento no sòlo tuvo un fuerte respaldo político local, sino que contó con aval institucional formal mediante una resolución del Ministerio de Educación y la presencia de la supervisora general de Educación Secundaria.

    La agenda municipal no se detiene allí: las autoridades planean realizar dos o tres foros más durante el año para profundizar las capacitaciones activas. Para los próximos encuentros, se ha solicitado formalmente a las empresas mineras de la provincia que aporten capacitadores propios para instruir directamente a los estudiantes sobre los perfiles laborales que demanda el sector madre de la economía sanjuanina.

    Matrícula en ascenso y proyección

    Si bien el intendente Castro aclaró que aún es prematuro contar con estadísticas definitivas sobre la reducción del histórico 75% de deserción en estudios superiores, el crecimiento de la comunidad de Explorer 5.0 es un indicador del éxito de la convocatoria.

    El crecimiento del programa se refleja claramente en la evolución de su matrícula:

    • Primer año: 50 alumnos participantes.
    • Segundo año: 150 alumnos participantes.
    • Año actual: más de 200 estudiantes activos.

    El interés social ha escalado al punto de que hoy son los propios padres quienes se acercan al municipio a consultar cómo inscribir a sus hijos. El programa, que originalmente acompaña a los chicos desde el primer año del secundario hasta su egreso, proyecta expandir su límite de edad hasta los 35 años para alcanzar a aquellos adultos jóvenes que no hayan podido estudiar ni aprender un oficio, con el objetivo de convertirlos en futuros emprendedores.

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