La Cacique Angaco 2026 de MTB cambió fecha y ofrece reconocimiento del circuito

La clásica Cacique Angaco pasó al domingo 26 y este sábado los bikers podrán reconocer el terreno. Siguen abiertas las inscripciones.

Reconocimiento. La Cacique Angaco se correrá el domingo 26 y ahora está abierta la chande de reconocer el circuito.

El Mundial y la clasificación de Argentina a la final terminaron cambiando todo en el mapa deportivo de San Juan y la Cacique Angaco 2026 que debía correrse este próximo domingo, pasó para el 26. Desde la organización informaron que se ampliaron inscripciones y que estará abierta la oportunidad de hacer el reconocimiento del Circuito.

La 5ta edición de esta competencia de Mountain Bike de modalidad XC, organizada por MTB SAN MARTIN-ANGACO. Dicha competencia es la 2da fecha del Campeonato Copa Brisson 2026. Esta clásica del mountain bike de San Juan tiene lugar en inmediaciones al Paraje Religioso Medalla Milagrosa en el distrito El Bosque, departamento de Angaco.

Exige lo mejor de los bikers con con un trazado estrategico de senderos y huellas recorriendo lugares cargados de historia (petroglifos) y paisajes unicos de la Sierra de Pie de Palo.

Dicha prueba tiene dos recorridos para los experimentados 40km, con la confirmación de ciclistas de la vecina provincia de Mendoza. Y para quienes estan comenzando con dicha actividad de ciclismo de montaña, otra alternatica de 30km. Tambien se realizará la competencia para los más chicos tanto nenas como varones desde los 3 años.

Para el reconocimiento, los organizadores recomendaron a los bikers informar sus planes para poder acompañarlos y evitar cualquier inconveniente.