Un famoso periodista español desafió a la Selección: "Se creen campeones, no saben lo que les viene"

Josep Pedrerol , el conductor del programa español El Chiringuito, lanzó una advertencia directa a los hinchas argentinos tras la clasificación de la selección albiceleste a la final del Mundial 2026 que se jugará este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

“ Que disfruten, no saben lo que les viene ”, fueron las palabras del periodista catalán, que fueron emitidas horas después de la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta , y encendieron el debate en las redes sociales a ambos lados del Atlántico.

Las frases de Pedrerol no se limitaron a esa sola advertencia. En el mismo tono desafiante, el presentador afirmó que “ los argentinos ya creen que son campeones” y que “ya creen que han ganado el Mundial ”, en referencia al clima de euforia que se desató en Argentina tras el triunfo albiceleste. También reconoció que el rival caído tenía peso simbólico: “ Le tenían muchas ganas a Inglaterra ”.

El tono de Pedrerol no sorprendió a quienes siguen el programa. El Chiringuito se emite de domingo a jueves desde la medianoche en el canal Mega, perteneciente al grupo Atresmedia, y acumula más de una década al aire como el espacio de debate futbolístico más visto en su franja horaria en España . El programa llegó a registrar 800.000 espectadores en una sola emisión durante la temporada 2025-2026, con un 6,1% de cuota de pantalla, según datos de Atresmedia.

El programa alcanzó su récord histórico de audiencia el 5 de agosto de 2021, la noche en que se confirmó la salida de Lionel Messi del Barcelona : 12,4% de cuota de pantalla y 1.411.000 espectadores únicos , según registros de Atresmedia. Ese dato ilustra la capacidad del espacio para capitalizar los grandes momentos del fútbol europeo y sudamericano.

Sin embargo, las palabras de Pedrerol deben tomarse con pinzas por el tomo zumbón que se escucha después del “no saben lo que les viene”, como encendiendo la previa de la final. Además, en la emisión que conduce se suelen dar cálidos debates con dardos cruzados. Las encendidas discusiones entre sus panelistas son moneda corriente y uno de ellos es el ex arquero argentino y DT, Jorge D’Alessandro, quien es un férreo defensor del proceso a cargo de Lionel Scaloni. Se suman las frases también desafiantes de Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo y que suele estar en contra de Lionel Messi.

Como Pedrerol, el resto de los españoles tienen mucha fe en su selección que este martes eliminó a Francia por 2-0 en Arlington, Texas, para acceder a la final. El conjunto ibérico llega al partido del domingo como campeona de Europa y con una generación joven que ha dominado el torneo con solidez táctica. El duelo de este domingo promete ya que a la jerarquía de ambos conjuntos se suma el buen trato de pelota.

Más allá de la última chicana, hace unos días, Pedrerol había defendido a la Albiceleste en El Chiringuito, que cuenta con muchos argentinos en su audiencia. “Estamos equivocando el programa. Hay euforia en Argentina. Con remontadas de este tipo, cantamos como con el Madrid: ‘El Madrid cree, el Madrid es capaz de todo, otros no consiguen lo que el Madrid’. Y cuando lo hace Argentina no vale nada. Lo hace Argentina, Messi con la edad que tiene es el líder de esta Selección, da una asistencia y marca un gol, y le quitamos mérito también. Y ver a Messi, uno de los mejores del mundo, provocando esa remontada. Ver a la gente llorando de Argentina… Yo me emociono viendo eso", señaló luego del 3-2 a Egipto.

Cabe recordar que está pendiente la Finalissima entre los mismos rivales debido a que Argentina es campeón de América. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni también ostenta el título del trofeo intercontinental ya que en 2022 superó a Italia, por entonces campeón europeo.

La final entre Argentina y España está programada para las 16:00 hora de Argentina de este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para más de 80.000 espectadores.