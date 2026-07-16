    • 16 de julio de 2026 - 19:48

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York

    La Scaloneta vio modificada su planificación de cara a la final frente a España por una tormenta eléctrica.

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York, sede de la final del Mundial&nbsp;

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York, sede de la final del Mundial 

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    Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la Selección argentina hacia Nueva Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España. La delegación debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.

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    La demora se produjo horas después de que el equipo de Lionel Scaloni completara su primer entrenamiento tras el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. El vuelo debía salir a las 18:00 (hora argentina) y ahora la delegación permanece en la concentración, esperando el “ok” desde el aeropuerto-.

    La práctica tuvo lugar en el complejo del Atlanta United e incluyó tareas regenerativas para los titulares y trabajos de mayor intensidad para quienes tuvieron menos minutos ante los ingleses.

    El viaje a la sede de la final era el paso siguiente en la agenda del plantel. Nueva Jersey albergará el partido decisivo en el MetLife Stadium, y el itinerario prevé una nueva sesión de trabajo este viernes con acceso parcial para la prensa, además de una zona mixta con declaraciones de algunos futbolistas. El sábado, Scaloni ofrecerá la última conferencia de prensa antes del duelo.

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