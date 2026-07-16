La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España: el esloveno Slavko Vincic

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya tiene árbitro confirmado. La FIFA anunció este jueves que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir el encuentro decisivo que se disputará este domingo, desde las 16 (hora argentina), en el estadio de Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

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La designación trae un recuerdo particular para la Selección argentina, ya que Vincic fue el juez del debut de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022, cuando cayó por 2-1 frente a Arabia Saudita en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. Aquella derrota, sin embargo, terminó siendo el punto de partida del equipo de Lionel Scaloni hacia la conquista del título.

Durante la actual Copa del Mundo, el esloveno dirigió tres encuentros antes de la final. Estuvo al frente de los partidos entre Brasil y Marruecos, Jordania frente a Argelia y México contra Ecuador, este último correspondiente a los 16avos de final.

Para el encuentro entre Argentina y España estará acompañado por sus compatriotas Tomás Klancnik y Andraz Kovacic , quienes actuarán como jueces asistentes.

El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh , mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf cumplirá funciones como árbitro asistente de reserva.

El antecedente con la Selección argentina

El único partido mundialista que Slavko Vincic dirigió a la Albiceleste fue el 22 de noviembre de 2022, cuando Argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail.

A pesar de aquel inesperado traspié, el equipo de Scaloni logró recuperarse, avanzó hasta la final y terminó levantando la Copa del Mundo en Qatar.

Ahora, casi cuatro años después, el árbitro esloveno volverá a cruzarse con la Selección argentina, esta vez en el partido más importante del Mundial 2026, donde buscará conquistar el bicampeonato frente a España.