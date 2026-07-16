Se conoció el motivo de la agresión de Bellingham a Barco tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Nuevas imágenes difundidas después de la semifinal muestran una acción de Valentín Barco durante el partido que podría explicar la reacción del volante inglés una vez finalizado el encuentro.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas fuera del resultado deportivo: el tenso cruce entre Jude Bellingham y Valentín "Colo" Barco una vez terminado el partido frente a Inglaterra. Ahora, un nuevo video aportó contexto al incidente y reveló qué habría originado la agresión del mediocampista inglés.

Las imágenes muestran que, luego del empate convertido por Enzo Fernández a los 85 minutos, Barco —que permanecía en el banco de suplentes— ingresó al campo para celebrar con sus compañeros. Sin embargo, a diferencia del resto de los futbolistas argentinos, corrió hacia la zona donde estaban los jugadores ingleses y festejó el gol frente a ellos.

"Colo Barco"



Porque acá se ve que el jugador argentino no le había hecho nada a Bellingham. pic.twitter.com/0nE5v4Dhxj https://t.co/IeVO1aEbtZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026 Según se observa en el video, esa celebración provocó una inmediata reacción del defensor John Stones, quien empujó al exjugador de Boca antes de que regresara al banco de suplentes.

Minutos después, con el encuentro ya finalizado y mientras Argentina celebraba el pase a la final, Bellingham se acercó a Barco y le propinó un golpe en la cabeza. El lateral argentino reaccionó con un empujón y la situación generó un breve tumulto que fue rápidamente controlado por futbolistas de ambos equipos, entre ellos Nicolás Otamendi, quien intervino para separar a los protagonistas.

"Colo Barco"



Porque al final sí le había hecho algo a Bellingham. https://t.co/tJzx39vMfK pic.twitter.com/sSfTGSGQft — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026 Medios británicos interpretaron que la celebración de Barco frente a los jugadores ingleses habría sido uno de los factores que alimentó el enojo del volante del Real Madrid. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre ese motivo y ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el episodio.