    • 16 de julio de 2026 - 11:44

    Se conoció el motivo de la agresión de Bellingham a Barco tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

    Nuevas imágenes difundidas después de la semifinal muestran una acción de Valentín Barco durante el partido que podría explicar la reacción del volante inglés una vez finalizado el encuentro.

    Agresión de Bellingham a Barco.

    Agresión de Bellingham a Barco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas fuera del resultado deportivo: el tenso cruce entre Jude Bellingham y Valentín "Colo" Barco una vez terminado el partido frente a Inglaterra. Ahora, un nuevo video aportó contexto al incidente y reveló qué habría originado la agresión del mediocampista inglés.

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    Las imágenes muestran que, luego del empate convertido por Enzo Fernández a los 85 minutos, Barco —que permanecía en el banco de suplentes— ingresó al campo para celebrar con sus compañeros. Sin embargo, a diferencia del resto de los futbolistas argentinos, corrió hacia la zona donde estaban los jugadores ingleses y festejó el gol frente a ellos.

    Según se observa en el video, esa celebración provocó una inmediata reacción del defensor John Stones, quien empujó al exjugador de Boca antes de que regresara al banco de suplentes.

    Minutos después, con el encuentro ya finalizado y mientras Argentina celebraba el pase a la final, Bellingham se acercó a Barco y le propinó un golpe en la cabeza. El lateral argentino reaccionó con un empujón y la situación generó un breve tumulto que fue rápidamente controlado por futbolistas de ambos equipos, entre ellos Nicolás Otamendi, quien intervino para separar a los protagonistas.

    Medios británicos interpretaron que la celebración de Barco frente a los jugadores ingleses habría sido uno de los factores que alimentó el enojo del volante del Real Madrid. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre ese motivo y ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

    El incidente no fue advertido por el cuerpo arbitral durante el partido, aunque las imágenes quedaron registradas por las cámaras de televisión y distintos videos captados desde las tribunas. Por ese motivo, la FIFA podría revisar la secuencia y evaluar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria a Bellingham antes del cierre del Mundial.

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