La Selección podría celebrar con la gente en Plaza de Mayo: preparan un operativo especial, gane o pierda la final

El regreso de la Selección argentina ya moviliza a las autoridades, que comenzaron a diseñar un operativo especial para que los jugadores puedan reencontrarse y celebrar con los hinchas después de su participación en el Mundial, independientemente del resultado de la final ante España.

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El principal escenario que aparece en los planes es la Plaza de Mayo , un espacio capaz de recibir a una multitud y permitir que el plantel salude desde el histórico balcón de la Casa Rosada. Sin embargo, todavía no existe una definición y la decisión final dependerá de la Selección y de la Asociación del Fútbol Argentino.

La intención es que los futbolistas cuenten con un espacio amplio y seguro para compartir el regreso con la gente. La Casa Rosada fue puesta a disposición del plantel y, en caso de que acepte la invitación, el edificio permanecería sin funcionarios durante la celebración.

De esta manera, los jugadores podrían salir al balcón y saludar directamente a los hinchas reunidos en la plaza, sin que el encuentro adopte características de un acto político. Por el momento, se trata de una alternativa y no de una actividad confirmada.

Plaza de Mayo aparece como una de las posibilidades más firmes por su capacidad para concentrar al público y por el valor simbólico que conserva dentro de la historia de la Selección.

Un operativo que todavía debe coordinarse

Las autoridades nacionales trabajan sobre distintos esquemas de seguridad, ya que todavía no se definió si el vuelo de la delegación aterrizará en Ezeiza o en Aeroparque.

En caso de arribar a Ezeiza y realizar una caravana, será necesaria una coordinación conjunta entre Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para establecer un recorrido seguro.

El Ministerio de Seguridad prepara alternativas para custodiar el traslado y evitar que la concentración masiva de hinchas impida el avance del vehículo. No obstante, los detalles deberán acordarse con la AFA antes de fijar horarios, trayectos o puntos de encuentro.

La experiencia de 2022 que obliga a extremar los cuidados

El antecedente más cercano es el festejo posterior al Mundial de Qatar. En diciembre de 2022, millones de personas ocuparon las autopistas y calles de Buenos Aires para recibir al equipo campeón.

La multitud desbordó el recorrido previsto y el micro descubierto no pudo completar la caravana. Finalmente, los jugadores tuvieron que abandonar el vehículo y continuar el operativo en helicópteros, sin llegar a encontrarse de la manera prevista con gran parte del público.

Aquella experiencia explica por qué esta vez se evalúan diferentes rutas y escenarios antes de anunciar oficialmente la celebración. El objetivo será que los hinchas puedan acercarse a sus ídolos, pero dentro de un esquema que permita proteger tanto al plantel como al público.

Un balcón ligado a la historia de la Selección

El balcón de la Casa Rosada conserva una fuerte relación con las grandes campañas mundialistas. Allí fue recibido el equipo campeón en 1986, mientras que la Selección que llegó a la final de Brasil 2014 también tuvo un encuentro institucional después de regresar al país.

Ahora, la posibilidad vuelve a estar sobre la mesa. Antes deberá disputarse la final contra España y luego llegará el momento de acordar el regreso, pero las primeras gestiones ya tienen un objetivo definido: reservar un lugar para que los jugadores puedan compartir su recorrido mundialista con la gente.