Final del Mundial: la Policía de San Juan analiza sumar más efectivos tras los incidentes de este miércoles

La Policía de San Juan ya trabaja en la planificación del operativo de seguridad para el próximo domingo, día en que se espera que miles de sanjuaninos colmen el microcentro tras jugarse la final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y España.
La decisión de ajustar el esquema de seguridad surge tras los incidentes registrados la noche de este miércoles en la Plaza 25 luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra. Los festejos se vieron empañados por un grupo que provocó disturbios, lo que derivó en personas detenidas y una policía herida tras recibir el impacto de una botella de vidrio, motivo por el cual debió ser trasladada al hospital.
El comisario mayor José Casas, jefe interino de la Dirección de Operaciones Especiales D3, confirmó que se evalúa sumar más personal para la jornada del domingo. "Un grupo de inadaptados realizó disturbios pero fue reducido y trasladado a la comisaría. No significa que el operativo haya fracasado, pero estamos analizando sumar más efectivos en el operativo céntrico", explicó el jefe policial.
Para definir los detalles del nuevo esquema, las autoridades de la fuerza mantendrán reuniones clave con los jefes de las distintas áreas operativas, que incluyen tránsito, Plaza 25, Catedral y Peatonal.
Más efectivos en la Plaza 25 y operativos en los departamentos
Durante la noche del miércoles se desplegaron 200 efectivos en la zona central y alrededores, además de los grupos especiales. La intención para el domingo es incorporar al menos 50 policías más a ese dispositivo, según dijo el comisario mayor Casas.
Asimismo, se coordinarán tareas de prevención en otros departamentos de la provincia donde los municipios tienen previsto organizar sus propios festejos locales. ‘Nos han llegados trascendidos sobre que algunos municipios organizarán festejos en los departamentos así que deberemos organizar y reforzar operativos para el próximo domingo. Los festejos departamentales servirán para descomprimir un poco los que se realicen en el centro’, dijo Casas.
Al igual que en las jornadas anteriores, el principal objetivo de la Policía de San Juan será custodiar la actividad comercial de la zona de la Peatonal y el microcentro, y prevenir desmanes, peleas e intentos de robo durante las celebraciones.