Final del Mundial: la Policía de San Juan analiza sumar más efectivos tras los incidentes de este miércoles

Tras los disturbios en la Plaza 25 que dejaron una policía herida y varios detenidos, la Policía de San Juan evalúan reforzar la seguridad para eldomingo.

La Policía de San Juan analiza reforzar la seguridad tras el partido entre Argentina y España.

La Policía de San Juan ya trabaja en la planificación del operativo de seguridad para el próximo domingo, día en que se espera que miles de sanjuaninos colmen el microcentro tras jugarse la final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y España.

La decisión de ajustar el esquema de seguridad surge tras los incidentes registrados la noche de este miércoles en la Plaza 25 luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra. Los festejos se vieron empañados por un grupo que provocó disturbios, lo que derivó en personas detenidas y una policía herida tras recibir el impacto de una botella de vidrio, motivo por el cual debió ser trasladada al hospital.

El comisario mayor José Casas, jefe interino de la Dirección de Operaciones Especiales D3, confirmó que se evalúa sumar más personal para la jornada del domingo. "Un grupo de inadaptados realizó disturbios pero fue reducido y trasladado a la comisaría. No significa que el operativo haya fracasado, pero estamos analizando sumar más efectivos en el operativo céntrico", explicó el jefe policial.

Para definir los detalles del nuevo esquema, las autoridades de la fuerza mantendrán reuniones clave con los jefes de las distintas áreas operativas, que incluyen tránsito, Plaza 25, Catedral y Peatonal.

Más efectivos en la Plaza 25 y operativos en los departamentos Durante la noche del miércoles se desplegaron 200 efectivos en la zona central y alrededores, además de los grupos especiales. La intención para el domingo es incorporar al menos 50 policías más a ese dispositivo, según dijo el comisario mayor Casas.