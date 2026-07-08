    • 8 de julio de 2026 - 11:43

    Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

    Desde Bomberos, de la Policía de San Juan, recalcaron la importancia de extremar cuidados para evitar intoxicarse con monóxido de carbono.

    En San Juan ya muerieron dos personas por intoxicación con monóxido de carbono.

    En San Juan ya muerieron dos personas por intoxicación con monóxido de carbono.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Todos los años se registran casos de personas hospitalizadas e, incluso, fallecidas por accidentes evitables relacionados con el monóxido de carbono. Y el 2026 no es la excepción. En lo que va de la época de frío dos personas perdieron la vida y otras 16, al menos, debieron ser asistidas en San Juan tras intoxicarse con este gas.

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    Wilson David Maturano es la segunda persona que perdió la vida en San Juan por el monóxido de carbono.

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    ‘Ya tenemos que lamentar dos muertes por inhalación de monóxido de carbono. Además, tuvimos otras intervenciones en Rivadavia donde hubo dos personas intoxicadas con esta gas; y otra más en Capital con 4 personas afectadas’, dijo el comisario Castro.

    A estas víctimas de intoxicación se suman otros casos registrados y asistidos en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga y Cantoni, de Pocito. Fueron 3 personas mayores de edad en Pocito; una madre y sus 4 hijos en Capital; y 3 niños en Chimbas que debieron ser hospitalizados, pero fuera de peligro.

    En cuanto a las causas que generaron las intoxicaciones, Castro dijo que las principales fueron fallas en estufas y calefactores de gas, dejar encendido el horno de la cocina o colocar brasas en ambientes no ventilados.

    Monóxido de carbono: un asesino silencioso

    “El monóxido de carbono no se ve, no se huele y no avisa. Por eso, la prevención es la única forma de estar a salvo’, dijo el jefe de Bomberos.

    En este marco, brindó las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir intoxicaciones.

    • No usar braseros, hornallas ni hornos para calefacciones.
    • Verificar que haya rejillas de ventilación permanentes y no taparlas.
    • Prestar atención a manchas negras en los artefactos o llamas anaranjadas (deben ser de color azul).
    • Instalar detectores de monóxido de carbono en los ambientes principales.
    • Dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche, y aún cuando haga frío.
    • Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa.
    • No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.
    • No encender motores a combustión (grupos electrógenos, moto sierra, etc.) en cuartos cerrados, en sótanos o garajes.
    • No mantener el motor del auto en funcionamiento cuando el garaje está cerrado. Si el garaje está conectado al resto de su hogar, cierre las puertas.
    • No arrojar al fuego plásticos, goma o metales porque desprenden gases y vapor que contaminan el aire.

    Los síntomas de la intoxicación

    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas o vómitos.
    • Mareos, acompañados de cansancio.
    • Letargo o confusión.
    • Desmayo o pérdida de conocimiento.
    • Alteraciones visuales.
    • Estado de coma.
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