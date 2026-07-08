Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

Desde Bomberos, de la Policía de San Juan, recalcaron la importancia de extremar cuidados para evitar intoxicarse con monóxido de carbono.

En San Juan ya muerieron dos personas por intoxicación con monóxido de carbono.

Todos los años se registran casos de personas hospitalizadas e, incluso, fallecidas por accidentes evitables relacionados con el monóxido de carbono. Y el 2026 no es la excepción. En lo que va de la época de frío dos personas perdieron la vida y otras 16, al menos, debieron ser asistidas en San Juan tras intoxicarse con este gas.

El comisario Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, dijo que en lo que va de la época invernal tuvieron cuatro intervenciones en las que se registraron dos muertes. La primera víctima fue Norberto Jorge Domínguez, un hombre de 53 años. Mientras que ayer se registró la segunda muerte. Fue la de Wilson David que fue hallado muerto en su casa en Capital.

Wilson David Maturano es la segunda persona que perdió la vida en San Juan por el monóxido de carbono. (Gentileza) ‘Ya tenemos que lamentar dos muertes por inhalación de monóxido de carbono. Además, tuvimos otras intervenciones en Rivadavia donde hubo dos personas intoxicadas con esta gas; y otra más en Capital con 4 personas afectadas’, dijo el comisario Castro.

A estas víctimas de intoxicación se suman otros casos registrados y asistidos en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga y Cantoni, de Pocito. Fueron 3 personas mayores de edad en Pocito; una madre y sus 4 hijos en Capital; y 3 niños en Chimbas que debieron ser hospitalizados, pero fuera de peligro.

En cuanto a las causas que generaron las intoxicaciones, Castro dijo que las principales fueron fallas en estufas y calefactores de gas, dejar encendido el horno de la cocina o colocar brasas en ambientes no ventilados.