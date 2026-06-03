Tenía 53 años y fue encontrado por el dueño de la casa en el barrio Dique I. Creen que sufrió un ataque o descompensación y quedó indefenso ante las llamas.

Conmoción en Ullum: investigan la muerte de un hombre que cayó sobre una estufa a leña

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Un escenario espeluznante y lleno de interrogantes fue el que descubrió el propietario de una vivienda del barrio Dique I, en Ullum, la noche del último martes. Al ingresar a la propiedad de calle Hermógenes Ruiz, se topó con el cadáver de un amigo al que le prestaba el lugar para vivir. El cuerpo de la víctima, identificada por la Policía como Jorge Domínguez (53), yacía junto a una estufa a leña con gravísimas quemaduras.

Si bien la primera alerta que ingresó al CISEM 911 hablaba de un incendio estructural en proceso, con el correr de las horas la línea investigativa de la Justicia dio un vuelco drástico. Los pesquisas ya no apuntan a un simple accidente doméstico con el fuego, sino a una fatalidad de origen médico: la sospecha firme es que Domínguez sufrió una descompensación severa que lo desplomó inconsciente justo arriba del artefacto encendido.

Fuentes policiales indicaron que el drama salió a la luz alrededor de las 21:00 horas, momento en que el dueño del inmueble regresó a la propiedad. Hacía tiempo que le había cedido el lugar a Domínguez, quien vivía solo. Al entrar, el hombre se dio de frente con la peor escena y llamó desesperado a una ambulancia. Sin embargo, los médicos que llegaron al departamento del Oeste sanjuanino no pudieron hacer nada; las lesiones eran incompatibles con la vida y solo restó constatar el fallecimiento.

La hipótesis de un incendio en la vivienda perdió fuerza. Ahora la mira está puesta en una falla de salud previa que dejó a la víctima a merced del fuego de la estufa. La hipótesis de un incendio en la vivienda perdió fuerza. Ahora la mira está puesta en una falla de salud previa que dejó a la víctima a merced del fuego de la estufa.

En el lugar del hecho trabajaron palmo a palmo los peritos de la Policía de San Juan, efectivos de la seccional local y personal de Bomberos del Cuartel Central, quienes peritaron la estufa para establecer cómo se propagó el calor y la mecánica de la caída.