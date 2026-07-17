Detuvieron en Ullum a un joven acusado de robar una bicicleta de un comercio

El sospechoso, de 25 años, fue localizado en una plaza del barrio Dique I con el rodado denunciado como sustraído. Intervino la UFI de Flagrancia.

Un joven de 25 años fue detenido en el departamento Ullum acusado de haber robado una bicicleta de un comercio de la zona. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 15ª, que lograron recuperar el rodado poco después de la denuncia.

El hecho se originó en el local "Los Mellizos", desde donde se informó la sustracción de una bicicleta. A partir de un llamado telefónico, la Policía fue alertada sobre la presencia de un hombre que circulaba con un rodado de similares características en la plaza del barrio Dique I.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a un joven de apellido Rebeco, de 25 años, quien se desplazaba en una bicicleta tipo playera, marca Brisson, de color celeste con detalles grises.

Tras verificar que el rodado coincidía con el denunciado como robado, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de la bicicleta.