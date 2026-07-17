Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

Los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli realizaron la solicitud formal ante el Departamento Judicial de San Isidro.

La familia de la actriz Natacha Jaitt pidió este viernes a la Justicia ordinaria que reabra la investigación por la muerte de la modelo ocurrida el 23 de febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron que los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, representantes legales de Ulises Jaitt, realizaron el pedido formal a los fiscales y los jueces del Departamento Judicial de San Isidro que archivaron la causa en 2024.

Además, se peticionó que "se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas" del hecho y "se libre oficio al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) en los términos solicitados".

La carátula del caso en su momento fue "averiguación de causales de muerte" y los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler consideraron que había inexistencia de delito, es decir, no hubo intervención de terceros al momento del deceso de Natacha.