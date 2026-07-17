    • 17 de julio de 2026 - 20:43

    Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

    Los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli realizaron la solicitud formal ante el Departamento Judicial de San Isidro.

    Natacha Jaitt tenía 41 años.

    Natacha Jaitt tenía 41 años.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La familia de la actriz Natacha Jaitt pidió este viernes a la Justicia ordinaria que reabra la investigación por la muerte de la modelo ocurrida el 23 de febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

    Leé además

    La bicicleta recuperada.

    Detuvieron en Ullum a un joven acusado de robar una bicicleta de un comercio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La moto recuperada por la Policía tras haber sido robada.

    Recuperaron una moto robada en Rawson y se la devolvieron a su dueña

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron que los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, representantes legales de Ulises Jaitt, realizaron el pedido formal a los fiscales y los jueces del Departamento Judicial de San Isidro que archivaron la causa en 2024.

    Además, se peticionó que "se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas" del hecho y "se libre oficio al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) en los términos solicitados".

    La carátula del caso en su momento fue "averiguación de causales de muerte" y los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler consideraron que había inexistencia de delito, es decir, no hubo intervención de terceros al momento del deceso de Natacha.

    Jaitt, de 41 años, fue hallada sin vida el 23 de febrero de 2019, y según la autopsia sufrió un fallo multiorgánico tras haber consumido cocaína, pero la familia denunció irregularidades, contradicciones de los testigos y sospechas de un posible homicidio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, estarán detenidos al menos por seis meses. 

    Caso Thiago Estrella: cayeron dos presuntos cómplices del tirador del barrio Los Toneles

    Por Germán González
    El dinero y el teléfono recuperados por la Policía.

    Detuvieron en pleno centro de San Juan a un hombre acusado de robarle el celular y dinero a un jubilado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    horror: una mujer denuncio que fue secuestrada y abusada durante dias por su exnovio y su exsuegro

    Horror: una mujer denunció que fue secuestrada y abusada durante días por su exnovio y su exsuegro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Federico Molinari fue denunciado por acoso sexual por una exalumna menor de edad.

    Condenaron al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming a una adolescente

    Por Redacción Diario de Cuyo