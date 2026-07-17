Gustavo de La Fuente tras la absolución: de volver a trabajar porque "no tiene un peso" hasta la denuncia que le hizo al jefe del SPP y al de requisa por graves delitos

Luego de haber estado en el banquillo de los acusados por un presunto caso de trata, Gustavo de La Fuente regresó a los pasillos de tribunales, esta vez retomando su rol como abogado defensor. El profesional describió este retorno como una "sensación difícil", pero subrayó la necesidad imperiosa de reincorporarse a la vida social a través del trabajo.
Empezar de cero: "Salí sin un peso literal"
La situación económica de De La Fuente al recuperar su libertad es crítica. Según sus propias declaraciones, el proceso legal lo dejó despojado de sus pertenencias básicas. "Salí sin un peso literal, sin dinero, sin autos, sin absolutamente nada", confesó, explicando que su prioridad actual es trabajar intensamente para "recuperar todas las cosas que he perdido" y organizar su vida como corresponde.
A pesar de la dureza del proceso, De La Fuente destacó un gesto humano durante su regreso a las audiencias. El juez interviniente le expresó su satisfacción por volver a verlo en ejercicio, un comentario que el abogado calificó como un "gesto muy significativo" que lo conmovió profundamente. Actualmente, se encuentra a la espera de conocer los fundamentos de la sentencia para determinar sus próximos pasos legales.
Denuncia penal contra las autoridades penitenciarias
El regreso de De La Fuente a la actividad no solo está marcado por la defensa de sus clientes, sino también por una fuerte contraofensiva legal. El abogado confirmó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Federal dirigida contra las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.
Los señalados en la presentación judicial son el director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez, y el jefe de requisa, Ariel Castro. La denuncia busca que se investiguen diversos delitos que habrían ocurrido durante su tiempo de reclusión, entre los que destacan: apremios ilegales; incumplimiento de una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De La Fuente aseguró que las actuaciones se iniciarán formalmente una vez que se defina el juez competente para el caso, reafirmando su voluntad de que estos hechos sean investigados a fondo por la justicia.