Detuvieron en pleno centro de San Juan a un hombre acusado de robarle el celular y dinero a un jubilado

El sospechoso, de 36 años, fue capturado por efectivos de la Policía Ciclista tras un operativo en Capital. Recuperaron un teléfono celular y $18.000 que habían sido sustraídos a un hombre de 80 años.

El dinero y el teléfono recuperados por la Policía.

Un rápido operativo de la División Policía Ciclista permitió detener este viernes a un hombre acusado de robarle un teléfono celular y dinero en efectivo a un jubilado de 80 años en pleno microcentro de San Juan.

El hecho se registró en un comercio ubicado en la esquina de las calles Jujuy y 25 de Mayo. Según informó la Policía, los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando fueron comisionados por el operador del sistema Halcón hasta la zona de 25 de Mayo y Aberastain por el presunto robo de una motocicleta.

Al arribar al lugar, los uniformados comprobaron que no se trataba de ese delito, sino de un robo en el que la víctima denunció la sustracción de su teléfono celular y de dinero en efectivo.

El jubilado debió ser asistido tras el robo. Con los datos aportados, los policías comenzaron un recorrido por las inmediaciones y, gracias al señalamiento de varios transeúntes, localizaron al sospechoso en la intersección de Pedro Echagüe y Jujuy, donde fue detenido.

El aprehendido fue identificado por la Policía con el apellido Guzmán, de 36 años.