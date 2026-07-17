Robo en un reconocido mayorista de San Juan: una mujer recibió probation y otras dos irán a juicio

La Justicia de San Juan resolvió situaciones diferentes para las tres mujeres acusadas de participar en el robo de mercadería en el supermercado mayorista Café América , ocurrido el lunes 13 de julio en Capital. Mientras una de ellas accedió a una probation por un año , las otras dos no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y serán sometidas a juicio.

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El caso corresponde al legajo fiscal, en el que interviene la fiscal Yanina Galante . Las imputadas son Valentina Milagros López, Alexandra Tamara Limolle y Lourdes Yohana Casivar , acusadas por el delito de hurto consumado .

Durante la audiencia, la Justicia hizo lugar al acuerdo alcanzado con Valentina Milagros López y le concedió la suspensión de juicio a prueba por el término de un año .

Como parte de las condiciones impuestas, deberá realizar una reparación simbólica mediante el pago de 50.000 pesos, dinero que será destinado a un merendero de Capital a través de la Oficina de Medidas Alternativas .

Además, tendrá que cumplir 100 horas de trabajos comunitarios no remunerados en la Municipalidad de Santa Lucía dentro de un plazo de ocho meses .

La resolución también establece reglas de conducta durante un año, entre ellas mantener domicilio actualizado, presentarse cada vez que sea citada por la Oficina de Medidas Alternativas y la prohibición expresa de ingresar al supermercado Café América, ubicado en la esquina de Nuche y 9 de Julio.

Las otras dos acusadas seguirán detenidas

En el caso de Alexandra Tamara Limolle y Lourdes Yohana Casivar, no hubo acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.

Por ese motivo, la jueza dispuso que ambas continúen con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que se dicte sentencia.

Además, fijó para el 31 de julio de 2026 la audiencia de finalización del proceso, instancia en la que se avanzará con el juicio por el hecho investigado.

Cómo fue el robo en el mayorista

Según la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 17:05 del 13 de julio, cuando las tres mujeres ingresaron al supermercado mayorista Café América, ubicado sobre calle Nuche, antes de Las Heras, en Capital.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, tomaron un carrito rojo y comenzaron a cargar distintos productos. Entre la mercadería había ocho potes de shampoo y cremas restauradoras, además de otros artículos, por un valor estimado en unos 150.000 pesos.

La acusación sostiene que, una vez alejadas de las cajas, Alexandra Limolle y Lourdes Casivar ocultaron los productos entre las prendas de vestir de Valentina López. Luego, esta última pasó por la línea de cajas y salió del comercio sin abonar los elementos.

Sin embargo, toda la maniobra fue advertida por los guardias de seguridad y quedó registrada por las cámaras de vigilancia del supermercado. Cuando el personal les exigió la devolución de la mercadería, los productos fueron recuperados, aunque Limolle y Casivar escaparon por una salida ubicada sobre calle Las Heras y luego huyeron por calle Nuche en contramano.

Poco después fueron aprehendidas por efectivos policiales, tras lo cual intervino la Unidad de Abordaje Territorial y se dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia por disposición de la fiscal Yanina Galante.