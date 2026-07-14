    • 14 de julio de 2026 - 18:48

    Tres mujeres fueron detenidas por robar $150.000 en productos de un mayorista de Capital

    Las acusadas ocultaron ocho potes de shampoo y cremas restauradoras entre la ropa para intentar salir sin pagar. El hecho fue advertido por los guardias de seguridad y quedó registrado por las cámaras del supermercado.

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    Captura del de video de la cámara de seguridad del Café América. 

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    Por Germán González

    Tres mujeres fueron detenidas este lunes tras ser acusadas de robar mercadería valuada en unos $150.000 de un supermercado mayorista ubicado sobre calle Nuche, antes de Las Heras, en Capital. El intento de hurto fue descubierto por el personal de seguridad, que observó la maniobra a través de las cámaras de vigilancia y alertó a la Policía.

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    De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 17:20 en la sucursal de Café América. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Valentina Milagros López (18), Alexandra Tamara Limoye (27) y Lourdes Yohana Casivar (25) ingresaron al local, tomaron un carrito rojo y comenzaron a cargar distintos productos.

    La maniobra consistió en seleccionar ocho potes de shampoo y cremas restauradoras, valuados en aproximadamente $150.000, para luego trasladarse hacia otras góndolas. Allí, Limoye y Casivar ocultaron la mercadería entre la ropa de López, quien posteriormente pasó por la línea de cajas y salió del supermercado sin abonar los productos.

    Sin embargo, la secuencia fue advertida por los guardias de seguridad, quienes seguían los movimientos de las mujeres mediante las cámaras del comercio. Al interceptarlas, solicitaron la devolución de los artículos sustraídos.

    En ese momento, López entregó la mercadería, mientras que Limoye y Casivar escaparon por la parte trasera del supermercado, con salida hacia calle Las Heras, y luego huyeron en contramano por calle Nuche hacia el oeste.

    Pocos minutos después, las dos mujeres fueron aprehendidas por personal policial de la División Raptor, que intervino tras el aviso del hecho.

    La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia. El ayudante fiscal Gustavo Mendoza se hizo presente en el lugar y, tras consultar con la fiscal de turno, Yanina Galante, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

    Las tres mujeres quedaron detenidas e imputadas provisoriamente por el delito de hurto consumado, previsto en el artículo 162 del Código Penal, mientras que la totalidad de la mercadería sustraída fue recuperada y secuestrada como evidencia en la causa.

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