Llevarán a juicio a un ginecólogo acusado de dos hechos de violación en Jáchal

El control de acusación fue fijado para el 22 de julio. El médico está imputado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y recientemente cambió de defensa.

El próximo 22 de julio a las 9, la Segunda Circunscripción de la Justicia de San Juan llevará adelante una audiencia de control de acusación en la causa que tiene como imputado al médico ginecólogo Miguel Maza, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en dos hechos.

La audiencia representa una de las instancias más importantes del proceso penal, ya que marca el cierre de la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, al considerar que reunió los elementos de prueba suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio.

En las últimas semanas, además, Maza cambió de defensa técnica y actualmente es representado por la abogada Filomena Noriega, quien asumirá su defensa en esta nueva etapa del proceso.

¿Qué se define en la audiencia? El control de acusación es una etapa oral y pública del sistema procesal penal acusatorio de San Juan. Durante esta audiencia, el juez de Garantías analiza la acusación presentada por la Fiscalía, resuelve los planteos que pueda formular la defensa y determina qué pruebas serán admitidas para el debate oral.

Si no surgen obstáculos procesales, la causa quedará en condiciones de ser elevada a juicio.