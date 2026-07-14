Murió un joven de 20 años que apareció corriendo envuelto en llamas: la Justicia investiga qué pasó

La muerte de un joven de 20 años conmociona a la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. La víctima falleció en las últimas horas en el Instituto del Quemado de Córdoba, donde permanecía internada con graves quemaduras desde el sábado, cuando fue hallada corriendo por la calle envuelta en llamas. La Justicia intenta determinar cómo ocurrió el dramático episodio.

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El hecho sucedió el sábado por la tarde en calle Zeballos al 1200, en el Barrio Sur de Marcos Juárez, a pocos metros de la vivienda donde residía el joven. Testigos registraron la impactante secuencia en la que se lo ve desplazándose desesperadamente mientras su cuerpo estaba envuelto en fuego.

Una ambulancia lo trasladó inicialmente al Hospital Abel Ayerza y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde finalmente murió durante la madrugada.

Tras el fallecimiento, la Policía de Córdoba confirmó que el caso sigue bajo investigación por orden de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez.

En un comunicado oficial, la fuerza informó que personal de Investigaciones trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que efectivos de la Policía Judicial y de la Subdirección General de Bomberos realizaron peritajes en la vivienda donde vivía la víctima.

Dos versiones sobre lo ocurrido

Mientras avanza la causa, surgieron distintas hipótesis sobre el origen del incendio.

De acuerdo con medios locales, la pareja del joven declaró que el episodio ocurrió cuando él limpiaba su motocicleta y se habría producido una explosión accidental.

Sin embargo, la familia de la víctima rechaza esa versión y sostiene que el joven fue prendido fuego de manera intencional. Incluso, allegados realizaron una manifestación para reclamar el esclarecimiento del caso y exigir justicia.

Por el momento, la Fiscalía no informó imputados ni confirmó la mecánica del hecho. Los resultados de las pericias y la recolección de testimonios serán claves para determinar si se trató de un accidente o de un ataque.