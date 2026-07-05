Fuego, acrobacia y un ritual que busca romper la escena en San Juan: Kaboom, la propuesta que lleva el arte a espacios atípicos

La escena comienza cuando el ambiente queda a oscuras. La música se detiene, las luces se apagan y, de pronto, el fuego irrumpe. Así arranca Kaboom , una propuesta escénica que combina teatro físico, malabares con fuego, danza, música en vivo y una historia cargada de simbolismo, pero que tiene una particularidad: no sucede en una sala teatral, sino en un bar.

El proyecto, creado por el actor y artista Matías Puig junto a su pareja, la bailarina Amparo Carrizo, busca romper con el formato tradicional de las artes escénicas y acercarlas a un público que muchas veces no cruza las puertas de un teatro. "Se habla mucho de lo difícil que es llevar gente al teatro. Entonces pensamos: si la gente no viene al teatro, llevemos el teatro a la gente" , resumió Puig.

La primera función será en el bar Ancestral. Allí, el público podrá compartir una comida o una bebida antes de sumergirse en un espectáculo de 30 minutos que privilegia la experiencia por sobre la contemplación. Al respecto, Puig explicó: "La idea es sacar el teatro de su lugar habitual y convertirlo en una experiencia. Ir con amigos, comer algo, tomar un trago y encontrarte con un show sensorial e interactivo".

Aunque reúne distintas disciplinas, Kaboom no está concebido como una varieté de números independientes. La obra tiene un relato que avanza de principio a fin y deja espacio para que cada espectador construya su propia interpretación.

"Somos entes que venimos a agarrar lo malo de la gente, prenderlo fuego, limpiarlo y arrancar de nuevo" , describió Puig. Por eso, ambos elementos aparecen como protagonistas durante toda la puesta, acompañados por música en vivo y una estética especialmente diseñada para reforzar el clima del ritual.

En un inicio el proyecto tenía una finalidad y montaje distinto, pero con el paso de los ensayos la propuesta dejó de ser una intervención breve para convertirse en un espectáculo completo.

Puig reconoce que la experiencia adquirida en compañías como Fuerza Bruta y La Fura dels Baus marcó la concepción del proyecto, especialmente en la búsqueda de llevar el espectáculo a espacios no convencionales y generar cercanía con el público.

Una prueba piloto con mirada de futuro

El debut de Kaboom será también un ensayo para medir la respuesta del público. La intención es consolidar el formato junto a Ancestral en San Juan y, si la recepción acompaña, comenzar a presentarlo en otras provincias. "Primero lo hacemos como una prueba porque es algo muy nuevo, pero la idea es poder llevarlo de viaje y presentarlo en otros lugares", adelantó el creador.

Y continuó: "Ha sido un proyecto al que le dedicamos muchísima energía. Lo fuimos construyendo entre los dos y eso lo hace muy especial".

El dato sobre Kaboom

La experiencia inmersiva e interactiva que combina música en vivo, acrobacia y performance se llevará a cabo el 16 de julio a las 22 horas en Ancestral (España 533 norte, Capital).

Son parte de la propuesta que tiene una duración de 30 minutos Julián Riveros en guitarra; Matías Coronado en percusión; Amparo Carrizo en aro y vestuario; y Matías Puig en fuego y acrobacia aérea. Las entradas tendrán un costo de $6.000 y se pueden conseguir en Avantii.com.