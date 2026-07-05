Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas dominicales

La agenda cultural de San Juan ofrece este domingo una gran cantidad de actividades para disfrutar en familia. Desde el mediodía, la provincia se llenará de música con peñas folclóricas, a las que seguirán festivales corales y shows bailables, con artistas locales.

Agenda cultural de San Juan: variedad de propuestas para disfrutar el sábado

También habrá exposiciones, paseos culturales y visitas a museos, con interesantes propuestas. Los sanjuaninos y visitantes podrán, además, recorrer ferias de artesanos con juegos, disfrutar de festivales tradicionales de jineteada y la popular Fiesta del pan y la semita. La jornada nocturna completará una oferta imperdible para todos los gustos.

ADN Folk fusión. A las 13:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson). Reservas 2644743131

Peña folclórica El Cumpa. Con Tres para Cuyo, Giselle Aldeco, Los del Tayta. Animación Jorge Recabarren. A las 13:00 h en Sarmiento 2690 Este, Santa Lucía. Reservas 2645210538

Peña Solidaria. Con Raúl Astroga, Carlino, Alfredo Carabajal, El sietecincuenta y más. A beneficio de Alberto Páez. A las 13:00 h en Rotary Club de Rawson (Torino 210 oeste) Reservas 264671601

Trío Los Barros. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Trío Los Barros

Ahura. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

La Nota. A las 13:30 h en Cantina El bohemio (sede del club Sportivo Peñarol)

Festival Coral de invierno. Con cuatro agrupaciones de San Juan. Música folclórica y académica. A las 18:00 h en Parroquia de San Francisco. Entrada $3.000. Organiza Adicora San Juan.

La misa de Omega. A las 00:30 h en Mala Club (ex Mankewe)

FERIAS

Expo Hobbies. De 15 a 21 horas, en el Complejo La Superiora, Rawson. Entradas en www.fanticket.ar y boletería

Expo Hobbies

Feria de Artesanos y Emprendedores. Música en vivo, sorteos y juegos. De 15:30 a 20:30 h en Parque de Rivadavia. Gratis

Plaza y arte. Artistas, artesanos, emprendedores. Desde las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival de Jineteada y Destrezas Gauchas. De 9:00 a 18:00 h en calle Quiroga y Diagonal Sarmiento, Villa Cabecera de 9 de Julio. Boleada del avestruz, mini campeonato, carreras libres, tropillas invitadas y la presentación de Los Parhelios, entre otras propuestas musicales.

Fiesta del Pan y la Semita. De 10 a 18:00 h en Predio Gaucho José Dolores – Médano de Oro, Rawson. Entrada gratuita. Con shows de Escuela Municipal de Danzas, Jaime Muñoz, Academia Sentir Sanjuanino, Tres para Cuyo, Urban Style, Fuerza Folk, Academia Vida y Tradición, Leo Altamirano, Paulo Sánchez, Bajo Sol, Instituto Dalcas, Unión y Canto, La nota.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Muestra escultórica de cerámica, a cargo de Agrupación Tierra Nuestra, de San Juan. Inaugura hoy a las 18:00 h y se verá hasta el 26 de julio en la Casa de la Historia y la Cultura, Albardón, en horario de 10:00 a 12:00 h y de 15:00 a 19:00 h. Entrada gratis.

Vasija, hija de esta tierra

Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410