Agenda Cultural de San Juan: opciones artísticas gratis y shows para disfrutar

La Agenda Cultural de San Juan para este sábado propone atractivas propuestas, para la previa del mundial, el post e incluso en medio, para los menos futboleros. Entre las actividades destacadas de hoy se recorta la feria Expo Ilustra en el Conte Grand.

Agenda Cultural de San Juan: los imperdibles de día cargado de arte

Además, el público podrá disfrutar del teatro con "Una en un sillón" en Chalet Cantoni, visitas en Anchipurac Teatralizado, cocina en vivo en Cuyanas al Fuego y variados shows musicales nocturnos a cargo de Elmer Meza Trío, El Yeyo y La Kuppé.

Cuarteto Ámbar. En el marco del programa “Notas que Unen”, de Mozarteum San Juan. A las 19:30 h en Casa de la Cultura del Bicentenario – Jáchal. Entrada libre y gratuita

Elmer Meza Trío. A las 21:30 h en La Madeleine (Mitre y Sarmiento, Alianza Francesa)

Las manijas del reloj y Dr. Noswar. A las 22:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Sector 7G, Buitres de Karroña, Fermental. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martin 1538 oeste).

El Yeyo. Después del partido de Argentina, en Sala Club (ex Luna Morena)

La Kuppé. A las 00:30 h en Aura (Av. Argentina y 12 de Octubre, Zonda)

DANZA

Danza en el hall. Primer encuentro junto a compañías, estudios e instituciones de la provincia. En el hall del Teatro del Bicentenario, a las 17:00 h, gratis.

TEATRO

Una en un sillón. Actuación y autoría de Josefína De Cara. A las 19:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste) Gratis. Sinopsis: Musical Patético. Otra patética y rosada historia de desamor: Un fantasma de mujer que espera, un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio.

Una en un sillón

ENCUENTROS

Cuyanas al Fuego. Cocina en vivo, con artistas locales, artesanos y emprendedores. De 10:00 a 18:00 h en Camping de Rivadavia.

LITERARIAS

Expo Ilustra. Actividad promovida por San Juan Escribe, de la Legislatura provincial. Taller de historieta, cómic, manga, libro álbum; charla de literatura ilustrada. Feria, exposición, shows. De 15:00 a 19:00, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada gratuita

Expo Ilustra - Centro Cultural Conte Grand

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Anchipurac Teatralizado. Intervención teatral con Minervasaurus y un elenco de personajes inolvidables que harán de tu visita una verdadera aventura. A las 15:00 h en el Centro Ambiental Anchipurac. Entrada general $6.000, promo: 2 entradas por $10.000

Anchipurac Teatralizado

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Histórico Agustín Gnecco

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.