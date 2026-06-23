Impulso a la literatura juvenil: la Legislatura Provincial y el Conte Grand lanzan la "Expo Ilustra"

La Legislatura Provincial, de la mano de su Fondo Editorial –organizadora del certamen San Juan Escribe: Premio Jorge Leonidas Escudero-, junto el Centro Cultural Conte Grand, realizarán el 27 de junio la 'Expo Ilustra'. Este encuentro tiene como objetivo promover entre los jóvenes de la provincia a la nueva categoría del certamen: literatura ilustrada .

Tras notar una creciente demanda en escuelas e incluso en ferias de libros, la organización decidió formalizar este espacio para expresiones artísticas que fusionan las letras con lo visual.

"La verdad que estamos sumamente entusiasmados porque es la primera vez que implementamos literatura ilustrada en el San Juan Escribe. El objetivo de este encuentro es poder entrar a este mundo de los jóvenes, que es enorme, e invitarlos a participar del concurso, a través de talleres formativos gratuitos y otras actividades que los estimulen a plasmar y a presentar sus historias ”, contó a DIARIO DE CUYO Sandra Luna, una de las coordinadoras. " Era una demanda que veníamos teniendo y ha sido una recepción impresionante, por ejemplo en las escuelas ", agregó, entusiasmada por la respuesta.

La jornada en el Centro Cultural Conte Grand –el 27 de junio, de 15 a 19 h, gratis- fue planificada como un recorrido dinámico e interactivo. Desde el ingreso, los asistentes se encontrarán con tecnología, espacios de recreación y propuestas comerciales diseñadas a la medida del sector juvenil.

Liro, el personaje oficial creado por el Fondo Editorial de la Legislatura de San Juan, "diseñado específicamente para esta propuesta como la figura que invita a los jóvenes a sumergirse en el mundo de las letras y el dibujo".

Habrá una pantalla LED para loguearse y participar por más de mil regalos , que incluyen tablets, sets profesionales de dibujo, marcadores, libretas y también –ya que será el día del tercer partido de Argentina en el Mundial- camisetas de la Selección. El espacio también contará con una feria de emprendedores y librerías orientadas a la venta de cómics y manga, bufet y un escenario principal con animación y juegos.

Además, un integrante de la organización realizará un mural en vivo de "Liro", el personaje oficial de la propuesta. Los artistas del público podrán sumarse a intervenirlo y la obra final quedará expuesta en el centro cultural y luego en la Legislatura.

El fuerte del encuentro serán los talleres específicos que se brindarán durante la jornada: historieta, cómic, manga y libro álbum; además de una charla sobre literatura ilustrada.

Los talleres inician y terminan en el día, pero allí mismo los jóvenes podrán inscribirse para realizar capacitaciones gratuitas de dos meses de duración en la Dirección de Bibliotecas Populares (que cuenta con su Biblioteca de Literatura Gráfica Eduardo Risso y el Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos) y también se sortearán becas para la academia privada Hamster Boys, facilitando herramientas de perfeccionamiento técnico.

Un aliado valioso

Luna recordó que durante la reciente Feria del Libro de Buenos Aires, enterado de esta propuesta, el reconocido historietista mendocino Chanti –quien actualmente publica su Mayor y Menor en DIARIO DE CUYO- les brindó su total apoyo e incluso grabó “de onda” un video para promocionarla.

Tal fue su entusiasmo, que la organización lo invitó a sumarse al jurado para esta nueva sección, aunque, hoy trabajando en España y con un agenda cargada, no es seguro que pueda ser parte.

Las claves de la nueva categoría

Literatura Ilustrada es la categoría que se sumó a las ya tradicionales del concurso (cuento, novela, poesía) del San Juan Escribe. La misma abarca:

Historieta (o cómic): implica una narrativa secuencial construida a partir de la articulación entre imagen y texto en viñetas, con desarrollo de acciones y temporalidad. Podrá presentarse en distintos formatos, tales como historieta tradicional, novela gráfica, tira cómica o manga.

implica una narrativa secuencial construida a partir de la articulación entre imagen y texto en viñetas, con desarrollo de acciones y temporalidad. Podrá presentarse en distintos formatos, tales como historieta tradicional, novela gráfica, tira cómica o manga. Libro Álbum: implica una narrativa construida a través de la relación entre imagen y texto en la que el texto escrito es un complemento del texto visual. El texto escrito (verbal) es el paratexto del visual, en una relación mínima de 70/30%.

implica una narrativa construida a través de la relación entre imagen y texto en la que el texto escrito es un complemento del texto visual. El texto escrito (verbal) es el paratexto del visual, en una relación mínima de 70/30%. Relato ilustrado: implica un relato acompañado por imágenes que, sin ser redundantes de la escritura, amplían significativa y proporcionalmente la lectura general del texto. Se recomienda una proporción, para instancia de este certamen, de 50% imagen 50% texto respecto de la extensión del relato.

Los participantes tienen tiempo hasta el 14 de agosto para presentar sus trabajos. Los interesados en conocer bases y condiciones pueden hacerlo a través de:

Web de la Cámara de Diputados: https://diputadossanjuan.gob.ar

Correo: [email protected]

Vía telefónica: 4211750 interno 111

Vía WhatsApp: (264) 4844525

Instagram: @fondo.editorial

San Juan Escribe

Transitando su XI edición, San Juan Escribe se recorta como el concurso literario más importante de la provincia, destinado a promover la cultura y fomentar la producción de autores locales. Organizado por la Cámara de Diputados a través de su Fondo Editorial, y con un jurado a cargo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ), premia “obras originales e inéditas que aporten valor artístico, educativo y cultural a nuestra sociedad”. Tanto para jóvenes como para adultos, pueden participar personas desde 10 años en adelante.