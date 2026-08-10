Festival Cuyo Contemporáneo: San Juan se transforma en epicentro de la vanguardia sonora

Desde el 11 de agosto, San Juan albergará la cuarta edición del Festival Cuyo Contemporáneo (FICC). Formateado en dos etapas, reunirá a destacados intérpretes y compositores de Argentina, Italia, Países Bajos y Chile para compartir una intensa agenda, en distintos escenarios.

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El público podrá participar activamente de conciertos de cámara, estrenos históricos, conferencias y actividades formativas dirigidas a músicos, estudiantes y entusiastas del repertorio contemporáneo.

“Yo siempre digo que en San Juan la oferta musical es enorme. Tenemos orquesta, camerata, coros, folclore, orquesta de tango, en fin, de todo. Lo que no hay es un espacio para la música contemporánea. Entonces, el objetivo es convertir a San Juan en un polo de difusión a nivel mundial de la música contemporánea ", dijo a DIARIO DE CUYO Marcelo González, uno de los organizadores junto a Gabriel Dávila y director artístico del Festival, único en su tipo en el país.

El climax de la edición 2026 será el estreno de Cosmic Pulses , la última obra electrónica del renombrado vanguardista alemán Karlheinz Stockhausen . Presentada en su versión original mediante un complejo sistema octofónico, la pieza promete una inmersión acústica totalmente inédita en la región.

" Es histórico, porque va a ser la primera vez que se escucha en Latinoamérica . Son ocho parlantes rodeando al público", precisó el clarinetista, discípulo de Stockhausen, quien agregó que el montaje -en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario- requerirá una precisión técnica rigurosa. La proyección de sonido, video y la dirección musical estarán a cargo del destacado artista argentino residente en Holanda Juan Verdaguer, quien operará desde el centro de la sala .

Juan Verdaguer

"Cosmic Pulses, está compuesta por 24 loops melódicos que van girando en los parlantes con 241 trayectorias diferentes de sonido. Es decir, todas las variaciones posibles de las trayectorias de sonido es lo que escucha la gente. Stockhausen se inspiró en las rotaciones de los planetas, las lunas, las diferentes velocidades. Es un auténtico universo sonoro", comentó el músico y docente, quien no dudó en aseverar que difícilmente se pueda tener una idea de lo que significa esta música a través de las palabras.

“No hay manera de entenderla ni de apreciarla realmente si no estás ahí sentado", aseguró González. “Tenés que vivir la experiencia”, resaltó.

La velada -que fue seleccionada por la Ley de Mecenazgo y que tiene el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y de la Universidad Nacional de San Juan- se completará con la interpretación de Uversa, del mismo compositor. Se trata de una pieza para corno di bassetto y electrónica, a cargo de la clarinetista italiana Roberta Gottardi junto a Verdaguer.

Roberta Gottardi

Más música para explorar y disfrutar

Junto a estas obras centrales, la primera etapa de la programación incluirá el concierto inaugural Visiones Rituales, con obras de compositores sanjuaninos interpretadas por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Juan, y el espectáculo Nueva Música – Nuevo Mundo, del dúo de flautas chileno Serio Ludere (Karina Fischer y Guillermo Lavado).

Serio Ludere

Asimismo, la agenda se extenderá hacia una segunda etapa, a fines de agosto, con la Sinfónica de la UNSJ en Sala TES (el 21) y la visita estelar del Ensamble Kommas, desde Alemania para actuar en el Aula Magna de la FFHA (el 22); además de un programa de talleres y clases magistrales gratuito.

Kommas

"Nosotros tratamos de no caer bajo las garras del algoritmo. Creemos que la música es inmensa, es riquísima como para centrarse solo en una cosa", acotó González sobre la línea de la propuesta musical.

Un festival que se consolida

Desde su creación en el año 2023, el Festival -único en su tipo en Argentina- ha experimentado un notable crecimiento que lo posiciona como un faro de la música de vanguardia en la región.

"Sin duda fuimos creciendo año a año. Cada vez se acerca más público. Cada vez más, desde otros lugares del país e incluso del exterior, están mirando y están queriendo participar. Hay muchos artistas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otros lugares del país que quieren venir", destacó el organizador, quien también puso de relieve la infraestructura provincial, que permite encarar esta verdadera cruzada artística.

Los conciertos

* Primera Etapa: Del 11 al 14 de agosto

Martes 11 de agosto | 21:00 h

Concierto: Visiones Rituales

Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario.

Detalle: Obras para instrumentos solos a cargo de docentes y alumnos del Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan, incluyendo creaciones de compositores sanjuaninos.

Miércoles 12 y Jueves 13 de agosto | 21:00 h

Concierto: Cosmic Pulses y Uversa (Karlheinz Stockhausen)

Lugar: Sala Principal, Teatro del Bicentenario.

Artistas: Roberta Gottardi (corno di bassetto) y Juan Verdaguer (proyección de sonido, video y dirección musical).

Viernes 14 de agosto | 21:00 h

Concierto: Nueva Música – Nuevo Mundo

Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario.

Artistas: Dúo chileno Serio Ludere (Karina Fischer y Guillermo Lavado, flautas), con composiciones latinoamericanas contemporáneas

* Segunda Etapa: Del 20 al 22 de agosto

Viernes 21 de agosto

Concierto: Orquesta Sinfónica de la UNJ

Lugar: Sala TES

Sábado 22 de agosto

Concierto: Ensamble Kommas (Alemania).

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ).

Actividades formativas

Proyección del sonido: Dirigido a compositores de música electrónica y DJs, dictado por Juan Verdaguer.

Dirigido a compositores de música electrónica y DJs, dictado por Juan Verdaguer. Interpretación de Stockhausen: Taller sobre el estilo de interpretación para instrumentistas, dictado por Roberta Gottardi y Marcelo González.

Taller sobre el estilo de interpretación para instrumentistas, dictado por Roberta Gottardi y Marcelo González. Repertorio Latinoamericano: Charla sobre música para dos flautas a cargo del dúo Serio Ludere.

(Entrada a las actividades formativas: gratuitas)

Las entradas