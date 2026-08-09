Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

Este domingo 9 de agosto, la agenda cultural de San Juan ofrece opciones variadas para compartir en familia o con amigos. Las propuestas comienzan al mediodía con almuerzos criollos, peñas folclóricas y encuentros gastronómicos acompañados por música en vivo y humor, ideales para disfrutar del sol invernal.

Agenda Cultural de San Juan: todas las actividades para este viernes

Agenda Cultural de San Juan: propuesta diversa para el sábado 8 de agosto

Por la tarde se suman ferias de artesanos con espectáculos infantiles, danza árabe y festivales corales. Al caer la noche, la cartelera incluye obras teatrales: desde la apuesta nacional Maldita Felicidad , encabezada por Pablo Echarri y Paola Krum , hasta el crédito local Salvajes. El día se completa con homenajes musicales, como el de Escalandrum, en honor a Piazzolla; recitales y visitas a museos.

Jornada de folclore . Con Los Lucero de Jáchal y Trío Joaler. Desde las 12:30 h en Quinta Lo de Tita (Angaco) Reservas al 2644825323

Materia Prima . A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

La peña del Cordobés. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Gran Peña El Poncho. Con El Desmonte, El Riojano, Tierra Blanca, Tres Para El Canto. A las 13:00 h en Way Club (Lateral Este de Ruta 40, entre Gral. Acha y Abraham Tapia)

Carlino. A las 13:30 h en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza esquina Laprida, Rawson)

Mariana Clemensó y Cacho Garay. Música y humor. A las 14:00 h en Quinta La Pintada. Música, humor y gastronomía. Reservas al 2645654654

Mariana Clemensó y Cacho Garay

Paola Medard y Andrés Rímolo. En el ciclo Escuchame una cosita. A las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

Escalandrum. Presenta su espectáculo Piazzolla ’74. A las 20:00 h en Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000 en boletería y tuentrada.com

Casino Del Bono canta. Desde las 20:00 h en Casino del Bono Park.

La misa de Omega. A las 00:00 h en Mala (Av. Guillermo Rawson Sur 1450 sur)

TEATRO

Maldita Felicidad. Con Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi, Inés Palumbo. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $45.000 a $50.000 en boletería y entradaweb.com

Salvajes. Comedia de Juan Paya, con dirección de Marcelo Villanueva Meyer. A las 20:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

Salvajes

ENCUENTROS

Sunset joven. Shows musicales de Ta Feroz, La simpática rock, DJ Didier. Torneo de pulseadas. Desde las 16:00 h en Plaza de la Libertad (Pocito). Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

El canto nos une. Festival coral con coros Municipal de Rawson, Mudap, Preuniversitario, Alma de Canto y Thomas Tallis. A las 19:00 h en Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Rawson) Gratis

FERIAS

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 15:00 a 20:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

Festejamos al niño que fuimos. De “Viva La Feria”, de 15:00 a 21:00 h en Salón El Prado (Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson)

Plaza & Arte. Circuito de Artesanos y manualistas, desde las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Feria Día del Niño. Intervención teatral, títeres, globología, música, etc. De 16:00 a 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste) Gratis

Feria Manija. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré)

Feria Launch. Desde las 17:00 h en Linster Bar (Av Libertador San Martín 3747 oeste)

DANZA

Belly Nigh. Danza árabe y música en vivo. A las 19:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Entrada $15.000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Casa Natal de Sarmiento

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410