    • 9 de agosto de 2026 - 08:36

    Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

    Exposiciones, espectáculos infantiles y canto coral completan el abanico de opciones para disfrutar el fin de semana.

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de Escalandrum, para presentar Piazzolla 74

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de Escalandrum, para presentar "Piazzolla '74"

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo 9 de agosto, la agenda cultural de San Juan ofrece opciones variadas para compartir en familia o con amigos. Las propuestas comienzan al mediodía con almuerzos criollos, peñas folclóricas y encuentros gastronómicos acompañados por música en vivo y humor, ideales para disfrutar del sol invernal.

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    Por la tarde se suman ferias de artesanos con espectáculos infantiles, danza árabe y festivales corales. Al caer la noche, la cartelera incluye obras teatrales: desde la apuesta nacional Maldita Felicidad, encabezada por Pablo Echarri y Paola Krum, hasta el crédito local Salvajes. El día se completa con homenajes musicales, como el de Escalandrum, en honor a Piazzolla; recitales y visitas a museos.

    MÚSICA

    Jornada de folclore. Con Los Lucero de Jáchal y Trío Joaler. Desde las 12:30 h en Quinta Lo de Tita (Angaco) Reservas al 2644825323

    Materia Prima. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

    La peña del Cordobés. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Gran Peña El Poncho. Con El Desmonte, El Riojano, Tierra Blanca, Tres Para El Canto. A las 13:00 h en Way Club (Lateral Este de Ruta 40, entre Gral. Acha y Abraham Tapia)

    Carlino. A las 13:30 h en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza esquina Laprida, Rawson)

    Mariana Clemensó y Cacho Garay. Música y humor. A las 14:00 h en Quinta La Pintada. Música, humor y gastronomía. Reservas al 2645654654

    Mariana Clemensó y Cacho Garay

    Mariana Clemensó y Cacho Garay

    Paola Medard y Andrés Rímolo. En el ciclo Escuchame una cosita. A las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

    Escalandrum. Presenta su espectáculo Piazzolla ’74. A las 20:00 h en Teatro del Bicentenario. Entradas $30.000 en boletería y tuentrada.com

    Casino Del Bono canta. Desde las 20:00 h en Casino del Bono Park.

    La misa de Omega. A las 00:00 h en Mala (Av. Guillermo Rawson Sur 1450 sur)

    TEATRO

    Maldita Felicidad. Con Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi, Inés Palumbo. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $45.000 a $50.000 en boletería y entradaweb.com

    Salvajes. Comedia de Juan Paya, con dirección de Marcelo Villanueva Meyer. A las 20:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

    Salvajes

    Salvajes

    ENCUENTROS

    Sunset joven. Shows musicales de Ta Feroz, La simpática rock, DJ Didier. Torneo de pulseadas. Desde las 16:00 h en Plaza de la Libertad (Pocito). Gratis

    FIESTAS Y FESTIVALES

    El canto nos une. Festival coral con coros Municipal de Rawson, Mudap, Preuniversitario, Alma de Canto y Thomas Tallis. A las 19:00 h en Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Rawson) Gratis

    FERIAS

    Feria de Artesanos y Emprendedores. De 15:00 a 20:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

    Festejamos al niño que fuimos. De “Viva La Feria”, de 15:00 a 21:00 h en Salón El Prado (Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson)

    Plaza & Arte. Circuito de Artesanos y manualistas, desde las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Feria Día del Niño. Intervención teatral, títeres, globología, música, etc. De 16:00 a 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste) Gratis

    Feria Manija. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré)

    Feria Launch. Desde las 17:00 h en Linster Bar (Av Libertador San Martín 3747 oeste)

    DANZA

    Belly Nigh. Danza árabe y música en vivo. A las 19:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Entrada $15.000

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

    Museo Franklin Rawson. Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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