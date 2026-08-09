Diagonal 2060: el cómic hecho en San Juan que imagina a San Martín salvando a la humanidad en un mundo postapocalíptico

En la gran tradición de la historieta nacional, la ciencia ficción nunca fue una simple evasión futurista: desde las huellas imborrables de El Eternauta de Héctor Oesterheld hasta el espíritu rebelde de la revista Fierro , la saga de Cybersix o la desfachatez de Cazador en los '90, el género siempre sirvió para que la sociedad argentina se mirara como en un espejo.

Bajo ese legado de tinta y resistencia, nace Diagonal 2060 , una ambiciosa novela gráfica de 400 páginas creada enteramente en San Juan por el guionista Santiago Velasco Lalanne y el dibujante Jorge Rodríguez, y editada por el sello de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La historia sitúa al lector en un planeta devastado tras la mutación de un virus aéreo que en 2022 diezmó a la humanidad. Para 2032 las naciones colapsaron: en el hemisferio norte, los Mecha Tecno sobrevivieron fusionando masa biológica con cables y circuitos; en el este, la fortaleza de Humanía resiste el avance de hombres enrarecidos por la guerra; y en el sur, la resistencia se organiza desde búnkeres subterráneos en Córdoba y en la región de Cuyo.

Es allí donde el "Consejo argento" utiliza una tecnología que combina ciencia y espiritualidad para realizar "el anclaje" de las almas de próceres como Sarmiento, Rosas, Alfonsín, Perón, el héroe de Malvinas José Daniel Vázquez y Fangio . Encadenados a sus consolas, estos líderes que alguna vez guiaron a su pueblo buscan concretar la misión definitiva: anclar al General San Martín en un traje para rescatar a 40 hombres en sueño criogénico y devolverle el futuro a la Nación.

Con esa premisa de mezcla de historia, crítica social y sobre todo conceptos propios que fueron bebiendo de lecturas y series con las que el autor creció, Diagonal 2060 se erigió como un trabajo original digna del género.

Los autores Santiago Velasco Lalanne y Jorge Rodríguez durante la presentación de Diagonal 2060 en la Feria del Libro.

“Diagonal 2060 es un acto de rebeldía. Se puede hacer ciencia ficción en Argentina, se puede hacer en San Juan y se puede publicar”, afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO Velasco Lalanne sobre esta obra que le demandó seis años de trabajo y dos años y medio de dibujos a mano por parte de Jorge Rodríguez.

Con marcadas influencias de la cultura geek de los noventa, la épica de las guerras contemporáneas y el universo del cómic nacional y occidental, la publicación no solo ofrece la narrativa principal, sino también un compendio con pin-ups de artistas invitados, bocetos y fichas técnicas que sostienen el entramado del universo gráfico creado por la sobrada experiencia de Rodríguez en los lápices.

“El arsenal que se usa en la historia lo fui desarrollando prácticamente durante toda la vida y lo que me faltaba era ver dónde lo usaba. Así que desembocó en el guion de esta historia. En el medio, sucedió la pandemia y eso me atravesó para ir armando la historia que se disparó de una noche para otra. Después, la respuesta de Jorge Rodríguez fue mandarme las seis primeras páginas ilustradas”, continuó.

Al reflexionar sobre la labor de editar un cómic desde San Juan, Velasco afirmó: “Nosotros queremos decir que se puede. Cuesta horrores, pero se puede desde San Juan hacer cosas así. Imagínate que la obra llevó seis años. Jorge Rodríguez dibujó todo a mano en prácticamente dos años y medio, más la edición digital. Luego, la edición de la editorial de la UNSJ que se encargó de los globos de diálogo y terminar el libro. Pero realmente después de mucho trabajo estamos muy contentos”.

El libro, que ya tuvo un destacado paso por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, completa una trilogía de novelas gráficas apostadas por la Editorial de la UNSJ junto a “Sarmiento” y “El regreso de los patriotas”, todas dibujadas por Jorge Rodríguez.

La presentación oficial en la provincia se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto a las 17:00 horas en el Museo de la Memoria Urbana, donde además de la obra (editada en formato A4 a un valor de $45.000) se exhibirán figuras y vehículos en 3D pertenecientes al fascinante universo visual de la historia.