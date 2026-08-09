El Teatro del Bicentenario palpita el gran estreno de Moliendo a Molière.

El Teatro del Bicentenario de San Juan presentará en septiembre Moliendo a Molière , una deslumbrante propuesta para toda la familia impulsada junto a la Fundación Banco San Juan . A través de su programa Con la música a otra parte, habrá nueve funciones gratuitas para escuelas y dos fechas abiertas.

Las funciones para público general tendrán lugar los días 12 y 19 de de septiembre y las entradas estarán disponibles desde la próxima semana en boletería y TuEntrada.com, con importantes beneficios durante el lanzamiento.

Inspirada en los célebres textos del comediógrafo francés y en las composiciones de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier, Moliendo a Molière promete un recorrido fresco y divertido por el teatro clásico. La obra, con libro y dirección de Emiliano Dionisi , dirección musical de Manuel de Olaso, y coreografías de Margarita Fernández, presenta a una disparatada compañía de artistas empeñada en conquistar el favor de un poderoso mecenas. Entre enredos, engaños y situaciones absurdas, la puesta fusiona comedia, danza, teatro y música en vivo, ofreciendo un espectáculo contemporáneo diseñado para el disfrute de grandes y chicos .

La pieza es la misma presentada con gran éxito en el Teatro Colón . Sin embargo, uno de los pilares más relevantes de su puesta en escena en San Juan es que se trata de una producción del Teatro del Bicentenario -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- íntegramente local.

El mes pasado se llevó a cabo el casting, que convocó a más de 200 artistas sanjuaninos. Finalmente, los roles protagónicos de Madeleine y Poquelín quedaron en manos de Ana Luz Torras y Mati Puig, acompañados por un destacado cuerpo de actores, bailarines y cantantes locales.

Además, la obra contará con música interpretada en vivo por el Ensamble Barroco.

Un autor encantado con San Juan

“Originalmente la obra fue un pedido del Teatro Colón, que quería algo sobre Molière, un autor que siempre me gustó muchísimo. Había hecho ya varias adaptaciones y no quería hacer una obra adaptada, entonces hice una especie de ‘picadillo de Molière’”, contó a DIARIO DE CUYO Dionisi. “Es una obra basada en su compañía, en su biografía, absolutamente reimaginada; donde sus obras, personajes y situaciones se cuelan por todas partes, para contar otra historia, pero, al fin y al cabo, el marco es el universo de Molière, que tanto hablan sobre las apariencias, las pretensiones, la crítica a una burguesía pomposa, la crítica al poder… Tiene un humor muy ácido y divertido, traído a un lugar muy contemporáneo”, agregó el autor, quien destacó el gran paso que tuvo por el primer coliseo argentino.

“Fue un recorrido bárbaro que creo que San Juan viene como a culminar, con una vuelta de tuerca inesperada. La propuesta vino de parte del Teatro del Bicentenario, adonde ya me he presentado dos veces con El Brote. Me propusieron hacer un montaje local, con equipo técnico y artístico de San Juan, cosa que me dio mucha alegría. Por supuesto dije que sí y propuse esta obra, que me parecía que podía llegar a un gran público, porque es una obra con todos los elementos y reminiscencias del teatro clásico, pero muy popular”, sumó.

Dionisi dijo que ya en ese tren tuvieron “un problema hermoso”. Así calificó la audición, “donde se presentó mucha gente muy talentosa, entre bailarines, cantantes y actores”. “La selección fue muy difícil, pero tenemos un elenco precioso y la producción que está haciendo el teatro de San Juan es impecable, así que estoy muy contento y entusiasmado, contando los días para llegar y empezar el proceso de ensayos junto a Margarita y a Manuel”, declaró.

“Estoy seguro que será algo que gustará mucho, y en ese escenario hermoso que tienen va a quedar muy potente”, marcó.

Las entradas: beneficios por el lanzamiento