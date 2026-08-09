    • 9 de agosto de 2026 - 08:30

    "Volver a mí, otra vez", el libro de una psicóloga sanjuanina nacido para acompañar a víctimas de violencia de género

    La psicóloga sanjuanina Valeria Alvo reunió historias inspiradas en 17 años de experiencia clínica y herramientas prácticas para mujeres, familias y profesionales que acompañan en situaciones de violencia de género.

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    Por Celeste Roco Navea

    Tras 17 años escuchando historias atravesadas por la violencia de género, la psicóloga sanjuanina Valeria Alvo sintió que el consultorio ya no alcanzaba. La necesidad de llegar a mujeres que nunca pedirían ayuda como a familiares y profesionales que muchas veces no saben cómo intervenir fue el impulso para escribir "Volver a mí, otra vez", un libro que combina relatos inspirados en casos reales, información y actividades para acompañar procesos de recuperación.

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    La obra, que será presentada en septiembre primero en Buenos Aires y luego en San Juan, nació con un objetivo claro: demostrar que es posible reconstruirse después de una relación violenta y recuperar aquello que muchas mujeres pierden en el camino como su voz, su autoestima y su capacidad de decidir.

    “Volver a mí, otra vez”, es una propuesta literaria que comenzó a tomar forma en enero de este año, impulsada por una realidad que acompaña a la profesional desde el inicio de su carrera profesional. "Hace 17 años que hago consultorio y desde el primer día tengo pacientes que atraviesan algún tipo de violencia", explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

    Durante una licencia médica, en mayo, decidió dedicarse de lleno al proyecto y transformar años de experiencia en una herramienta que pudiera llegar mucho más lejos que una consulta psicológica. Al respecto, detalló. "El libro nace de la cantidad de casos que tengo en el consultorio. Sentí la necesidad de abordar esta temática para personas que no pueden llegar a terapia".

    “Volver a mí, otra vez”, una herramienta para recuperar la voz y la autonomía

    El eje de la publicación gira alrededor de un concepto que se repite a lo largo de sus páginas: volver a encontrarse con una misma.

    Según explicó la psicóloga, el objetivo principal es que las mujeres puedan reconstruir su autoestima, recuperar la autonomía y volver a confiar en sus propias decisiones. "Son mujeres silenciadas, que no pueden decidir y muchas veces ni siquiera logran reconocer lo que están viviendo. La idea del libro es visibilizar esa realidad", sostuvo.

    Uno de los propósitos de la obra es ampliar la mirada sobre la violencia de género, sus múltiples formas y mostrar que no se limita solo a las agresiones físicas.

    Las historias, inspiradas en situaciones reales de pacientes recorren distintos tipos de violencia: psicológica, económica, simbólica, sexual y física. Un detalle no menor es que la identidad de cada paciente es preservada por su seguridad. Sin embargo, Alvo buscó que la esencia de cada historia se mantuviera.

    A través de esos relatos, la profesional busca que muchas mujeres puedan identificarse con situaciones que hasta ese momento quizá no habían logrado nombrar.

    Un libro para quienes padecen en primera persona y para sus entornos

    La profesional aseguró que uno de los aspectos que más la movilizó fue comprobar que, en casi dos décadas de trabajo, pocas personas se acercaron al consultorio para pedir ayuda pensando en una hija, una hermana, una amiga o una vecina.

    "En mis 17 años nunca tuve alguien que viniera a consultar buscando herramientas para ayudar a un familiar. Como estas situaciones ocurren puertas adentro, muchas veces nadie participa", señaló. Por eso, el libro también está dirigido al entorno de las víctimas.

    La intención es ofrecer claves para comprender estos procesos sin juzgar y aprender a acompañar desde la escucha. "No se trata de señalar o cuestionar, sino de entender que hay heridas que necesitan ser sanadas y que sí existe una salida", expresó.

    Además de los relatos, "Volver a mí, otra vez" incorpora un cuadernillo con ejercicios y actividades pensado tanto para mujeres que deseen iniciar un trabajo personal como para profesionales que acompañan situaciones de violencia.

    “La idea es que las mujeres puedan recuperar su voz. Son mujeres silenciadas, que no pueden decidir, que no pueden reconocer lo que viven. La idea del libro es visibilizar una situación que se da a diario”, concluyó la profesional.

    Quienes deseen acceder a un ejemplar, pueden consultar sobre lanzamientos y librerías en las que se estará venciendo en el perfil de Instagram @psico.valealvo, donde la profesional estará compartiendo las últimas novedades.

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