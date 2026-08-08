    • 8 de agosto de 2026 - 19:28

    Netflix suma otra mirada a Fito Páez

    La plataforma compartió un adelanto sobre la película documental del artista rosarino, que estrenará en septiembre.

    El documental de Netflix llegará tres años después de la serie que produjo sobre el músico rosarino.

    El documental de Netflix llegará tres años después de la serie que produjo sobre el músico rosarino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres años después de su serie biográfica sobre Fito Páez -"El amor después del amor"- Netflix comparte el tráiler y la imagen oficial de “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”, película documental de Matías Gueilburt cuyo lanzamiento global está previsto para el 3 de septiembre.

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    Esta producción cinematográfica promete una travesía conmovedora por las luces y sombras de una trayectoria fundamental en la música popular hispanoamericana.

    La pieza se nutre de valioso material inédito, imágenes de archivo nunca vistas y charlas de absoluta complicidad. Con este título, el servicio de streaming consolida su catálogo dedicado a grandes figuras argentinas, preparando el terreno para una experiencia que busca desnudar el verdadero espíritu del músico.

    Fito Páez al desnudo

    El punto de partida de esta producción es el accidente doméstico que el cantautor rosarino sufrió en 2024. Aquel percance físico lo forzó a suspender sus presentaciones en vivo y a atravesar un severo proceso de sufrimiento emocional y corporal. Lejos de ser un simple freno profesional, esta pausa obligada se transformó en el detonante de un viaje introspectivo donde el compositor examina, desde una vulnerabilidad y sinceridad inéditas, sus más de cuatro décadas de constante evolución artística, alternando entre sus grandes triunfos, momentos difíciles y sonados fracasos.

    Paralelamente, la obra se adentra sin filtros en su dimensión personal más profunda. La narrativa expone las aristas de su entorno afectivo: sus amores y desamores, la paternidad, sus amistades fundamentales y aquellos pasajes oscuros marcados por tragedias y excesos. Para retratar esta complejidad, el filme combina valioso material de archivo jamás exhibido con conversaciones íntimas de enorme franqueza.

    A esta mirada retrospectiva se le suma un registro en tiempo presente. Durante más de un año, la cámara se convierte en un testigo sigiloso que acompaña a Páez en su día a día, registrando la intimidad de sus ensayos, el trabajo de grabación en estudio y el vértigo de sus giras internacionales por escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

    De este modo, la cinta logra capturar tanto la memoria histórica como la vibrante actualidad de una figura imprescindible de la música en español.

    Mirá el avance del documental de Netflix

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