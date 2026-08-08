    • 8 de agosto de 2026 - 08:29

    Agenda Cultural de San Juan: propuesta diversa para el sábado 8 de agosto

    Un recorrido con teatro, shows musicales, danzas, presentaciones literarias y exposiciones artísticas locales y nacionales.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye una nueva edición del El Conte no duerme, en el Centro Cultural Conte Grand

    La Agenda Cultural de San Juan incluye una nueva edición del "El Conte no duerme", en el Centro Cultural Conte Grand

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan se despliega este sábado 8 de agosto con una variada oferta que combina música, teatro y danza, además de enriquecedoras exposiciones e interesantes vistas guiadas. Una oportunidad imperdible para que la provincia disfrute del talento local y nacional durante toda la jornada.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    MÚSICA

    Canto del Valle. Tarde de folclore. Desde las 18:00 h en Il Pilonte (Agustín Gómez pasando General Acha)

    Party4U, Listening sessions Vol 2. Par sumergirse en el muniverso de music, fashion, film. A las 20:00 h en Chalet Cantoni. Gratis, hasta completar capacidad de la sala. Para +16.

    Malos gatos. A las 21:00 h en Marquesado Tango Club (Av. Libertador San Martín 7130 oeste, Rivadavia)

    Fondue & Jazz. Con Santiago Garzón en saxo, en una propuesta organizada junto a la Fundación Circuito Argentino de Jazz, con el apoyo de la Alianza Francesa de San Juan. Menú fijo (fondue de queso y de chocolate). A las 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento). Valor por persona: $35.000, reservas: 4277825 y WhatsApp: 2644858270

    Camerata Docta. Experiencia de música y artes visuales, en la temporada de Mozarteum San Juan. A las 21:30 h en el Teatro del Bicentenario.

    Exilio Doméstico. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

    Exilio Doméstico

    Exilio Doméstico

    Dúo Herencia. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón)

    Albert La Toupe. A las 22:00 h en Cipriano Santa Lucía (Av. Hipólito Yrigoyen y Circunvalación)

    Lito Cantoni Full Band. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Gon Trío, Melodía Leiva, Rodrigo Ovejero. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

    Huaykil. A las 22:00 h en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste)

    Richard Duarte. Desde las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste antes de Ignacio de la Roza)

    Inti Huama. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    Mariana Clemensó y Cacho Garay. Hoy a las 22:00 h en La Pintada. Música, humor y gastronomía. Reservas al 2645654654

    Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

    Marisa Gil. A las 22:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

    Los triunfadores Iracundos por siempre. Secuencia Uno. A las 23:00 h en Las Moras (Albardón) Reservas 2645881047

    Facu & Exe. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

    Oktubre. Tributo Ricotero. A las 23:00 h en El bar del Titi (España 487 sur)

    Oktubre

    Oktubre

    Anita Elizondo y Nico Reinoso. A las 23:00 h en El Relincho (Caucete)

    Nibelungos. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    Los Lucero. A las 23:30 h en Denver Bar (Caucete)

    Manzana. A las 00:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701)

    Omega. A las 00:30 h en Punto Límite (Rodeo)

    El guachoon. A las 00:30 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

    TEATRO

    Necroturismo Teatralizado. A las 15:30 h en Cementerio de la Capital. Actividad arancelada con cupos limitados, para +14. Inscripciones por whatsapp al 2646317574

    Pablo Molinari. Stand up. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

    Pablo Molinari

    Pablo Molinari

    Fátima Universal. Con Fátima Florez, Marcelo Polino y elenco. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $35000 en boletería y entradaweb.com

    DANZA

    Belly Nigh. Danza árabe y música en vivo. A las 19:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Entrada $15.000

    Milonga Social Tango. De 20:00 a 01:00 h en Biblioteca Popular Sur (Mendoza y Superiora, Rawson).

    LITERARIAS

    Vallecito, el sitio sagrado de la Difunta Correa. Presentación del libro, a las 18:00 h en Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de Mayo) Gratis

    Fragmentos Nocturnos: Memorias del Mundo Onírico. Música en vivo. De 18:00 a 22:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

    ENCUENTROS

    El Conte No Duerme "El Banquete”. Arte contemporáneo, diseño, música en vivo y gastronomía. Desde las 19:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Fiesta aniversario de Pocito. Con artistas locales, como Inti Huama, danza, gastronomía. Desde las 21:00 h Estadio Marcelo García. Gratis

    FERIAS

    Feria Día del Niño. Artesanos y emprendedores. Shows musicales de Leo Jorquera, Mila y Tayte. De 15:00 a 19:00 h en Plaza Departamental de Chimbas (Mendoza y Rodríguez). Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Había una vez...

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    Chalet Cantoni – Casa Cultural. Muestra de collage analógico: Des/mntar la mirada. Disponible hasta el 26 de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Entrada gratuita. Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

    Museo Franklin Rawson.Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

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