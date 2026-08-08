Agenda Cultural de San Juan: propuesta diversa para el sábado 8 de agosto

La agenda cultural de San Juan se despliega este sábado 8 de agosto con una variada oferta que combina música, teatro y danza, además de enriquecedoras exposiciones e interesantes vistas guiadas . Una oportunidad imperdible para que la provincia disfrute del talento local y nacional durante toda la jornada.

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Agenda Cultural de San Juan: todas las actividades para este viernes

Entre los grandes atractivos destacan figuras nacionales como Fátima Florez con su renovado espectáculo , el humor de Pablo Molinari y la propuesta visual y musical de la prestigiosa Camerata Docta . A estas visitas de lujo se suman variadas muestras de arte visual, presentaciones literarias, milongas, ferias artesanales, festival de folclore para disfrutar al máximo y una nueva edición del convocante El Conte no duerme .

Canto del Valle. Tarde de folclore. Desde las 18:00 h en Il Pilonte (Agustín Gómez pasando General Acha)

Party4U, Listening sessions Vol 2. Par sumergirse en el muniverso de music, fashion, film. A las 20:00 h en Chalet Cantoni. Gratis, hasta completar capacidad de la sala. Para +16.

Malos gatos. A las 21:00 h en Marquesado Tango Club (Av. Libertador San Martín 7130 oeste, Rivadavia)

Fondue & Jazz. Con Santiago Garzón en saxo, en una propuesta organizada junto a la Fundación Circuito Argentino de Jazz, con el apoyo de la Alianza Francesa de San Juan. Menú fijo (fondue de queso y de chocolate). A las 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento). Valor por persona: $35.000, reservas: 4277825 y WhatsApp: 2644858270

Camerata Docta. Experiencia de música y artes visuales, en la temporada de Mozarteum San Juan. A las 21:30 h en el Teatro del Bicentenario.

Exilio Doméstico. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Exilio Doméstico

Dúo Herencia. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón)

Albert La Toupe. A las 22:00 h en Cipriano Santa Lucía (Av. Hipólito Yrigoyen y Circunvalación)

Lito Cantoni Full Band. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Gon Trío, Melodía Leiva, Rodrigo Ovejero. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

Huaykil. A las 22:00 h en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste)

Richard Duarte. Desde las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste antes de Ignacio de la Roza)

Inti Huama. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Mariana Clemensó y Cacho Garay. Hoy a las 22:00 h en La Pintada. Música, humor y gastronomía. Reservas al 2645654654

Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Marisa Gil. A las 22:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

Los triunfadores Iracundos por siempre. Secuencia Uno. A las 23:00 h en Las Moras (Albardón) Reservas 2645881047

Facu & Exe. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Oktubre. Tributo Ricotero. A las 23:00 h en El bar del Titi (España 487 sur)

Oktubre

Anita Elizondo y Nico Reinoso. A las 23:00 h en El Relincho (Caucete)

Nibelungos. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Los Lucero. A las 23:30 h en Denver Bar (Caucete)

Manzana. A las 00:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701)

Omega. A las 00:30 h en Punto Límite (Rodeo)

El guachoon. A las 00:30 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

TEATRO

Necroturismo Teatralizado. A las 15:30 h en Cementerio de la Capital. Actividad arancelada con cupos limitados, para +14. Inscripciones por whatsapp al 2646317574

Pablo Molinari. Stand up. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

Pablo Molinari

Fátima Universal. Con Fátima Florez, Marcelo Polino y elenco. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $35000 en boletería y entradaweb.com

DANZA

Belly Nigh. Danza árabe y música en vivo. A las 19:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste) Entrada $15.000

Milonga Social Tango. De 20:00 a 01:00 h en Biblioteca Popular Sur (Mendoza y Superiora, Rawson).

LITERARIAS

Vallecito, el sitio sagrado de la Difunta Correa. Presentación del libro, a las 18:00 h en Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de Mayo) Gratis

Fragmentos Nocturnos: Memorias del Mundo Onírico. Música en vivo. De 18:00 a 22:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

ENCUENTROS

El Conte No Duerme "El Banquete”. Arte contemporáneo, diseño, música en vivo y gastronomía. Desde las 19:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta aniversario de Pocito. Con artistas locales, como Inti Huama, danza, gastronomía. Desde las 21:00 h Estadio Marcelo García. Gratis

FERIAS

Feria Día del Niño. Artesanos y emprendedores. Shows musicales de Leo Jorquera, Mila y Tayte. De 15:00 a 19:00 h en Plaza Departamental de Chimbas (Mendoza y Rodríguez). Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Había una vez...

Chalet Cantoni – Casa Cultural. Muestra de collage analógico: Des/mntar la mirada. Disponible hasta el 26 de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Entrada gratuita. Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson.Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365