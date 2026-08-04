Vuelve un clásico de la cultura urbana sanjuanina:"El Conte no duerme"

Será el 8 agosto. Bajo el título "El Banquete", habrá shows multidisciplinarios, muralismo, música electrónica y oferta gastronómica, gratis.

La cultura urbana local se dará cita una vez más el 8 de agosto, en el Centro Cultural Conte Grand.

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para vivir una jornada inolvidable con la llegada de una nueva edición de “El Conte no duerme”, el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 19 horas. Esta esperada propuesta multidisciplinaria, de entrada libre y gratuita, promete reunir a distintas generaciones en torno a la cultura urbana sanjuanina.

Bajo el concepto central de “El Banquete”, el emblemático espacio provincial abrirá sus puertas para ofrecer un despliegue integral de arte contemporáneo, diseño, música en vivo y gastronomía. La actividad, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Cámara de Diputados de San Juan, busca consolidarse como la gran plataforma de exhibición para los creadores alternativos locales.

Música, escenarios y oferta gastronómica A las 20 horas se habilitará el acceso al interior del recinto con la presentación oficial del elenco seleccionado en el casting CND. Inmediatamente después, la banda Lipp Suchen, integrada por jóvenes músicos de 18 años con un repertorio basado en la obra de Sui Generis y Charly García, dará inicio a los shows principales combinando clásico y vanguardia.

Paralelamente, las zonas al aire libre albergarán un circuito gastronómico con food trucks, exhibiciones de deportes urbanos y un escenario dedicado a la música electrónica.

A lo largo de la velada, el público podrá disfrutar de las propuestas de diferentes artistas y colectivos. Los confirmados son: