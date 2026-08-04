Vuelve CoverFest: la gran fiesta de las bandas tributo de San Juan

Será el 7 de agosto, con la participación de 11 agrupaciones que recrearán lo mejor del rock y el pop nacional e internacional.

El Cover Fest tendrá a La Colona (tributo a Viejas Locas) dentro de la selección de bandas de esta segunda edición.

Tras un exitoso debut en mayo pasado, el regreso de CoverFest ya es una realidad. El festival más grande de bandas tributo de la provincia celebrará su segunda edición el próximo viernes 7 de agosto, ofreciendo un setlist repleto de grandes clásicos del rock y el pop nacional e internacional.

Con una grilla que reúne a 11 agrupaciones en escena, este encuentro musical -que se desarrollará en Ladran Sancho- desplegará su recorrido desde las 20:00 horas, para hacer vibrar al público sanjuanino con la música de consagrados artistas.

Nacido tras la gran convocatoria del festival San Juan Rockea, el CoverFest se asienta en la provincia de la mano del organizador Matías Verón y Poder Civil. Su propósito central es brindar un espacio de protagonismo a las agrupaciones de covers, para celebrar junto a ellas los grandes himnos del rock nacional e internacional, interpretados por talentos sanjuaninos.

Además de revitalizar la escena musical local, el encuentro busca potenciar la economía local al funcionar como una plataforma que permita visibilidad y desarrollo a emprendedores de feria y sponsors.