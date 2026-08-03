La Pericana representará a San Juan en un encuentro nacional de murgas, en Buenos Aires

Para reunir fondos, la agrupación local realizará una serie de espectáculos. El primero será el 7 de agosto, en el Teatro Kümmel, de Rawson.

La murga La Pericana fue seleccionada para representar a San Juan en un encuentro nacional, que se realizará en septiembre en Buenos Aires. Con el fin de recaudar fondos, la agrupación presentará su espectáculo "Un viaje de Murga", el viernes 7 de agosto en el Teatro Oscar Kümmel de Rawson.

La 10° cumbre murguera que resalta el estilo uruguayo es organizada por el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), asociación que lleva adelante esta cita de manera anual. "Es un encuentro de carácter artístico, de murgas", dijo a DIARIO DE CUYO Yazmín Sehara, una de las integrantes de la troupe, y precisó que habrá talleres, micrófono abierto y un escenario principal. "Nosotros quedamos seleccionados de todo el país para llevar nuestro show al encuentro, que será en septiembre, con murgas de Rosario, Córdoba y CABA. Es algo muy importante para nosotros, pero necesitamos ayuda de todos para poder viajar porque no hay subsidios ni nada, es todo autogestionado. Por eso haremos también algunas funciones, como la del 7 en el Kümmel", agregó.

Murga con estilo "urucuyano" "Un viaje de Murga" es el show que los embajadores locales llevarán a la capital argentina y el mismo que mostrarán en el Teatro Kummel el próximo viernes. Se trata de su quinta producción, una propuesta que reúne humor, actualidad y una marcada parodia política.

"Este Viaje de Murga gira en torno a la idea de presentar a San Juan como capital de la Argentina", explicó Yazmin, quien agregó que en esa parodia se convoca a una asamblea popular para elegir a un candidato que encabece la propuesta. "El representante que surge es el semitero. De ahí se arma un cuplé donde se muestra a este personaje sacado del pueblo, porque la murga tiene un lenguaje de barrio", agregó.

La Pericana presentó Un viaje de Murga en mayo pasado en el Teatro del Bicentenario En ese tren, la sátira hace referencias a diferentes problemáticas sociales y apuesta a mensajes reflexivos. "Hablamos de que San Juan es la tierra de Sarmiento, de la importancia de la educación para los chicos... son mensajes sociales muy específicos que por momentos tienen crítica, pero también reflexión, donde se trabajan mucho los valores como la unión, el trabajo en equipo y el amor", detalló Sehara antes de definir el particular estilo de La Pericana.